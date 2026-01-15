Albert Nađ novi sportski direktor Partizana

Futsal klub Partizan je nedavno napravio sjajan rezultat osvojivši Kup Beograda pobedom protiv KMF Ekonomist sa 3:1, gde su golove postigli Stanojević i Kajke, a jedan je bio autogol Milana Dodića. Sada su crno-beli spremni za nove podvige, pošto imaju i novog sportskog direktora - Alberta Nađa!

Albert Nađ je imao priliku da radi i u fudbalskom klubu Partizan, gde je vodio ekipu Teleoptika, a takođe je imao priliku i da vodi ekipu Partizana protiv Crvene zvezde kada je Duljaj imao probleme sa kartonima, a onda je i nasledio ovog stručnjaka.

Nije se proslavio baš u tom poslu u crno-beloj ekipi, a njega je nasledio Aleksandar Stanojević na leto 2024. godine. Tu je došlo i do određenih nesporazuma, kao i pregovora. Trebalo je Nađ da dobije novu prekomandu, ali je nakon razgovora u novembru - ostao bez ikakvog dogovora.

Sada će se okušati i u novoj ulozi, a to će biti mesto sportskog direktora u futsal klubu Partizan.

Nađ je bio na Večitom derbiju, bio je i na finalu Kupa Beograda, upoznat je sa radom u crno-beloj ekipi koja pravi temelje za Prvu ligu, dok bi Nađ trebalo da unese dodatni duh, energiju i disciplinu.

