UŽAS! UBIJEN SVETSKI JUNIORSKI PRVAK: Mladi sportista IZBODEN NASMRT! Imao je samo 15 godina

Svetski juniorski prvak u MMA je preminuo nakon što je zadobio povrede nožem.

Muhamedali Saduloev (15) je ubijen u Kulobu u Tadžikistanu nakon incidenta u jednom kafiću.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak masovne tuče i trenutak kada je jedan mladić pao na pod gde je nepomično ležao.

Snimak možete da pogledate ovde uz napomenu da bi sadržaj mogao da bude uznemirujuć.

We are deeply saddened to learn of the passing of Muhammadali Saduloev.



Representing Tajikistan, Muhammadali was a gold medallist at the 2024 IMMAF Youth World Championships. Our thoughts are with his family, friends, and the Tajikistan MMA Federation.



Rest in peace 🕊️ pic.twitter.com/tJayFhfGau — IMMAF (@IMMAFed) 12. јануар 2026.

Saduloev je važio za jednog od najvećih talenata azijskog MMA sporta.

Imao je titulu Svetskog juniorskog prvaka, a bio je i višestruki državni šampion u mlađim kategorijama.

Autor: S.M.