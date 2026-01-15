AKTUELNO

Ostali sportovi

UŽAS! UBIJEN SVETSKI JUNIORSKI PRVAK: Mladi sportista IZBODEN NASMRT! Imao je samo 15 godina

Izvor: Kurir.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Svetski juniorski prvak u MMA je preminuo nakon što je zadobio povrede nožem.

Muhamedali Saduloev (15) je ubijen u Kulobu u Tadžikistanu nakon incidenta u jednom kafiću.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak masovne tuče i trenutak kada je jedan mladić pao na pod gde je nepomično ležao.

Snimak možete da pogledate ovde uz napomenu da bi sadržaj mogao da bude uznemirujuć.

Saduloev je važio za jednog od najvećih talenata azijskog MMA sporta.

Imao je titulu Svetskog juniorskog prvaka, a bio je i višestruki državni šampion u mlađim kategorijama.

Autor: S.M.

#MMA

#Nož

#Smrt

#Sportista

#Ubistvo

POVEZANE VESTI

Svet

Crnogorac brutalno ubijen u Italiji: Nasmrt izboden u ulazu zgrade u kojoj je živeo

Fudbal

UBIJEN FUDBALER DINAMA: Izboden nasmrt, oglasio se klub

Ostali sportovi

UŽAS U SVETU SPORTA: Bivši svetski šampion UBIJEN nožem!

Ostali sportovi

Svet snukera zavijen u crno: Preminuo šestostruki prvak sveta! Zvali su ga Drakula, a samo je Roni O'Saliven oborio njegov rekord

Sport

TRAGEDIJA U BUDIMPEŠTI! Svetski prvak pronađen mrtav u svom stanu - policija blokirala ceo blok zgrada

Ostali sportovi

TUGA NA FESTIVALU! Mladi sportista iznenada preminuo: Svi u šoku, iz policije tvrde jednu važnu stvar