Fudbaler (17) ubijen tokom protesta: Iranski režim odbija da preda telo porodici

Izvor: Blic.rs, Foto: Tanjug AP ||

Iranski fudbaler Rebin Moradi izgubio je život tokom demonstracija u Teheranu. Sedamnaestogodišnji igrač kluba Saip preminuo je kada su bezbednosne snage brutalno razbijale proteste.

Drama se tu ne završava, jer vlasti, uprkos molbama očajne porodice, odbijaju da predaju njegovo telo. Mladi fudbaler je upucan u četvrtak, 8. januara. Porodica je za gubitak saznala tek nekoliko dana kasnije, ali ni tada nisu mogli da sahrane sedamnaestogodišnjeg dečaka. Vlasti ne samo da odbijaju da predaju njegovo telo, već ne dozvoljavaju ni njegovu obdukciju.

Još jedna tragedija. Sedamnaestogodišnji igrač omladinskog tima Saipa, Rebin Moradi, ubijen je 8. januara tokom protesta. Porodica dečaka dobila je potvrdu o njegovoj smrti tek nakon četiri dana, ali bez informacija o tome gde se nalazi njegovo telo. Njegov otac je bio veteran iransko-iračkog rata, navodi profil Persian Soccer na platformi X.

Trenutni talas protesta u Iranu traje od 28. decembra. Demonstracije su počele kao izraz neslaganja sa teškom ekonomskom situacijom, ali su brzo prerasle u šire antivladine proteste, koje režim brutalno guši. Napetost se dodatno pojačala nakon reči američkog predsednika Donalda Trampa, koji je javno ohrabrio Irance da nastave sa protestima i zapretio teheranskim vlastima mogućom intervencijom.

Autor: S.M.

