Bokserski savez Srbije uručio godišnje nagrade: Sara Ćirković i Rastko Simić najbolji seniori u 2025. godini (FOTO)

Takmičarska 2025. za glavne aktere srpske boks scene bila je izazovna, u znaku velikog rada, takmičenja, a samim tim i velikih rezultata na koje su nas u proteklih nekoliko godina navikli naši bokseri i bokserke.

Srbija je bila domaćin velikih međunarodnih boks takmičenja, od Svetskog IBA prvenstva za žene u Nišu, Evropskih šampionata, najpre za juniore i omladince (muška i ženska konkurencija) u Novom Pazaru, nakon toga i Evropskog za kadete i kadetkinje na Zlatiboru, Prvenstvo sveta u šah-boksu u Loznici, Vojvođanske zlatne rukavice u Somboru, preko profesionalnih boks revija i plej ofa Kupa evropskih šampiona koji je održan u Beogradu, do 68. “Zlatne rukavice”. Održano je najmasovnije Pojedinačno prvenstvo Srbije u kome smo imali priliku da uživamo u meču decenije, sudaru dva proslavljena srpska reprezentativca Almira Memića i Jovana Nikolića.

Srpska ženska i muška boks reprezentacija u svim kategorijama, na svim takmičenjima gde su uzeli učešće izlazila je sa medaljama, među kojima je bio i veliki broj onih najsjanjnijih.

Nakon briljantne sezone, odmah na startu tekuće koju su naše selekcije započele opšte fizičkim pripremama upriličena je tradicionalna svečanost Bokserskog saveza Srbije i uručenje pehara za najbolje u 2025. godini, u svim konkurencijama. Svečanost je održana na Zlatobiru gde se nalaze sve muške selekcije Srbije, dok će priznanja našim najboljim bokserkama biće uručena prvom prigodnom prilikom.

Nagrade su najboljima od najboljih uručili predsednik Nadzornog odbora BSS Adnan Bajramović, selektor muške seniorske reprezentacije Milan Piperski i selektor kadeta Igor Rogić.

DOBITNICI GODIŠNJIH NAGRADA BSS ZA 2025. GODINU

Najbolji senior - RASTKO SIMIĆ

Najbolji mladi bokser - PAVLE POPOVIĆ

Najbolji klub - SOMBOR

Najbolji meč 2025. - ALMIR MEMIĆ - JOVAN NIKOLIĆ

Najbolja seniorka - SARA ĆIRKOVIĆ

Najbolja mlada bokserka - NIKOLINA DŽIDA

Najbolji klub - BK OBILIĆ

Najbolji sudija - JOVANA UGRENOVIĆ



Autor: Jovana Nerić