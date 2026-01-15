JEDAN OD NAJBOLJIH KOŠARKAŠA EVROLIGE OPTUŽEN ZA NAMEŠTANJE UTAKMICA! Uzeo velike pare, pa pružao slabe partije! Isplivali šok detalji

Skandal o kom bruji Evropa...

Jedan od ključnih igrača vodeće ekipe Evrolige, Hapoela iz Tel Aviva, Antonio Blekni, našao se u centru ozbiljnog skandala koji se tiče nameštanja utakmica.

Kako prenosi ugledni „The Athletic“, pokrenuta je istraga koja obuhvata čak 20 košarkaša, a među njima je i američki bek Hapoela, trenutno jedno od najzvučnijih imena u Evroligi. Istraga se odnosi na sumnje u manipulacije rezultatima tokom NCAA takmičenja, ali i na mečeve igrane u Kini u periodu od 2022. do 2025. godine.

The new basketball betting scandal allegedly involves a EuroLeague player 👇



Hapoel Tel Aviv star guard Antonio Blakeney's role in rigging games exposed: https://t.co/8C999TuVdV pic.twitter.com/wZoWQc8gfM — BasketNews (@BasketNews_com) 15. јануар 2026.



Prema navodima, Blekni je navodno dobio oko 200.000 dolara kako bi tokom boravka u Kini namerno pružao slabije partije od očekivanih.

Uprkos tome, Blekni ove sezone igra važnu ulogu u ekipi iz Tel Aviva i u Evroligi beleži prosečno 13,8 poena, 2,4 skoka i 0,9 asistencija, uz indeks korisnosti 12. Posebno se istakao u poslednjem susretu protiv Dubaija, kada je zabeležio najbolju evroligašku partiju u karijeri – 25 poena i indeks 29.

Autor: D.Bošković