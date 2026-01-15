AKTUELNO

Košarka

JEDAN OD NAJBOLJIH KOŠARKAŠA EVROLIGE OPTUŽEN ZA NAMEŠTANJE UTAKMICA! Uzeo velike pare, pa pružao slabe partije! Isplivali šok detalji

Izvor: Kurir, Foto: Pink.rs, Tanjug, E-Stock, Beta ||

Skandal o kom bruji Evropa...

Jedan od ključnih igrača vodeće ekipe Evrolige, Hapoela iz Tel Aviva, Antonio Blekni, našao se u centru ozbiljnog skandala koji se tiče nameštanja utakmica.

Kako prenosi ugledni „The Athletic“, pokrenuta je istraga koja obuhvata čak 20 košarkaša, a među njima je i američki bek Hapoela, trenutno jedno od najzvučnijih imena u Evroligi. Istraga se odnosi na sumnje u manipulacije rezultatima tokom NCAA takmičenja, ali i na mečeve igrane u Kini u periodu od 2022. do 2025. godine.


Prema navodima, Blekni je navodno dobio oko 200.000 dolara kako bi tokom boravka u Kini namerno pružao slabije partije od očekivanih.

Uprkos tome, Blekni ove sezone igra važnu ulogu u ekipi iz Tel Aviva i u Evroligi beleži prosečno 13,8 poena, 2,4 skoka i 0,9 asistencija, uz indeks korisnosti 12. Posebno se istakao u poslednjem susretu protiv Dubaija, kada je zabeležio najbolju evroligašku partiju u karijeri – 25 poena i indeks 29.

Autor: D.Bošković

#Evroliga

#Evropa

#Skandal

#kosarkasi

#namestanje uutakmica

POVEZANE VESTI

Košarka

HIT IZJAVA JOKIĆA POSLE TROJKE ZA TV ŠPICE! Postigao jedan od najluđih koševa u karijeri, pa hladnokrvno izgovorio ovo!

Domaći

Ceca progovorila o KRIZI KOJA TRESE ESTRADU! Istakla da nema taj problem, pa otkrila detalje natupa o kom bruji region

Domaći

Šok za šokom: Jelena jedva dočekala da je Ivan ostavi, poručila Ivanu da su sada jedan - jedan (VIDEO)

Zadruga

Na pola metra od Anđela: Filip i Anita na stubu srama zbog žestoke vrele akcije! (VIDEO)

Zadruga

Boginja samo što ne eksplodira od sujete: Ne može da podnese što Đukić izdvaja Maju od svih utorak šema, pa laje o njoj po svim ćoškovima! (VIDEO)

Fudbal

REPREZENTACIJA DOŽIVOTNO IZBAČENA IZ FUDBALA ZBOG NAMEŠTANJA! Skandal epskih razmera: Isplivali detalji!