'NOSIMO DOSTA POZITIVNIH STVARI SA PRIPREMA' Stanković: Ponekad mora i da se izgubi kako bi se naučilo

Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je posle poraza od Salcburga (0:2) da mu je žao što je ekipa izgubila, ali da ponekad mora i da se izgubi da bi se naučilo.

"Odnos, pristup, energija, odgovornost, presing, dueli, bilo je tu dosta dobrih stvari, ali i praznog hoda kada su u pitanju druge lopte. Kod nekih igrača je potrebna dodatna hrabrost da slobodno uđu u duel i uzmu tu drugu loptu, kao i više brzine u donošenju odluka. U prvom poluvremenu smo dolazili u lepe zone oko šesnaest metara, ali nijedna kvalitetna lopta nije ušla unutra. Moramo biti konkretniji", rekao je Stanković posle generalne probe za drugi deo sezone, a prenosi klupski sajt.

Trener Zvezde je dodao da je bilo i dobrih stvari.

"U drugom poluvremenu smo izlazili iz njihovog presinga i imali nekoliko situacija u kojima smo mogli da postignemo jedan ili dva gola. Ovaj intenzitet protiv jedne mlade, brze i fizički veoma spremne ekipe je upravo ono što nam je trebalo. Žao mi je zbog poraza, ali ponekad mora i da se izgubi kako bi se naučilo", naveo je Stanković.

Šef struke šampiona Srbije dodao je da ima još vremena do početka drugog dela sezone.

"Rekao sam i posle prethodne utakmice da će nas za greške koje smo ranije pravili, jak protivnik kazniti, i to se danas desilo. Dve dobre kontre došle su na lošu organizaciju, slabo stajanje i čitanje presinga. Imamo još pet do šest dana da se pripremimo, ali ovaj nivo i ovaj pristup biće nam vodilja za dalje", naveo je Stanković.

Na pitanje da li je tokom priprema uspeo da primeni sve što je želeo, Stanković je istakao da je fudbal proces i da se na tome svakodnevno radi.

"U fudbalu ne možeš da kažeš: 'Sad sam doneo i promenio'. Fudbal je proces, radi se svaki dan i nikad nema kraja. Iz dana u dan pokušavamo da podižemo ekipu, da se uigramo, da budemo jači na toj drugoj lopti i da ispravimo ono gde još škripi. Volim kad je moj tim blizu druge lopte, jer tada možemo, kao danas, da budemo opasni u tranziciji i polutranziciji. Bio sam zadovoljan kontrolom igre, kao i izgradnjom napada od golmana i zadnje linije. Naravno, ima još mnogo da se radi, ali pristup, odnos i odgovornost su ono od čega sve polazi", podvukao je Stanković.

Na kraju je Stanković pričao i o predstojećim obavezama Zvezde u Ligi Evrope.

"Završena je jedna etapa priprema, nije bilo mnogo povreda. Tebo bi za nekih sedam dana mogao da trenira sa grupom, dok ćemo po povratku u Beograd videti kakva je situacija sa Mirkom Ivanićem. Videli ste da je Gudelj ušao fenomenalno. Nosimo dosta pozitivnih stvari sa priprema, ima igrača koji su iskočili u prvi plan možda i neočekivano i zbog toga sam zadovoljan. Nadam se da će nas vreme poslužiti kako bismo normalno trenirali u Beogradu i spremili se za dve zaista lepe evropske utakmice. Posle toga sledi prvenstvo, a to je najbitnije za Crvenu zvezdu", zaključio je Stanković.

Autor: Jovana Nerić