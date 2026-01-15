HRVATSKA POSLE DRAME POTOPLJENA U BEOGRADU: Grčka u triler završnici izvojevala trijumf

Vaterpolisti Hrvatske poraženi su od Grčke sa 11:10 (3:2, 2:1, 3:4, 3:3) u poslednjem meču prve grupne faze Evropskog prvenstva u Beogradu

Hrvatska je imala osam sekundi za poslednji napad, morala je da ide sa svoje polovine, ali na kraju nisu uspeli ni da upute šut ka golu protivnika.

Ipak, selektor Ivica Tucak zatražio je čelendž, pa se napad ponovio.

Poslednji udarac "barakuda" je izblokiran, te su "heleni" osvojili važne bodove.

Ovakav rasplet da znači da Grčka nosi maksimalnih 6 bodova u drugu grupnu fazu, dok Hrvatska ide dalje sa 3. Oni, zajedno sa Gruzijom, formiraju Grupu F gde će još biti Italija, Rumunija i Turska.

Autor: D.Bošković