AKTUELNO

Ostali sportovi

HRVATSKA POSLE DRAME POTOPLJENA U BEOGRADU: Grčka u triler završnici izvojevala trijumf

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Luca Bruno ||

Vaterpolisti Hrvatske poraženi su od Grčke sa 11:10 (3:2, 2:1, 3:4, 3:3) u poslednjem meču prve grupne faze Evropskog prvenstva u Beogradu

Hrvatska je imala osam sekundi za poslednji napad, morala je da ide sa svoje polovine, ali na kraju nisu uspeli ni da upute šut ka golu protivnika.

Ipak, selektor Ivica Tucak zatražio je čelendž, pa se napad ponovio.

Poslednji udarac "barakuda" je izblokiran, te su "heleni" osvojili važne bodove.

Ovakav rasplet da znači da Grčka nosi maksimalnih 6 bodova u drugu grupnu fazu, dok Hrvatska ide dalje sa 3. Oni, zajedno sa Gruzijom, formiraju Grupu F gde će još biti Italija, Rumunija i Turska.

UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava.

Autor: D.Bošković

#Hrvatska

#grćka

#vaterpolo

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

DELFINI OSIGURALI PRVO MESTO: Vaterpolisti Srbije preslišali Izrael na Evropskom prvenstvu

Ostali sportovi

Vaterpolisti Hrvatske treći put osvojili titulu svetskog prvaka

Ostali sportovi

KAO NEKADA! Vaterpolisti Srbije pobedili Francusku i obezbedili plasman u četvrtfinale Ol

Ostali sportovi

OVO ZANIMA CELU SRBIJU: Poznato kada delfini igraju protiv Amerike POLUFINALE Olimpijskih igara u Parizu

Ostali sportovi

SA SRBIJOM DOMINIRAO, A SADA TEŠKO PORAŽEN: Neslavan debi Dejana Savića na klupi Crne Gore!

Ostali sportovi

Selektor DELFINA posle meča za infarkt: Na korak smo do medalje - imamo 2 utakmice do ostvarenja sna!