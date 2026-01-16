IDEMO 'DELFINI'! Posle pomeranja i čudne odluke - evo kad igra Srbija

Vreme je za novi izazov na Evropskom prvenstvu u vaterpolu...

Vaterpolo reprezentacija Srbije u petak od 20:30 kreće u borbu za polufinale Evropskog prvenstva, a prvi rival u glavnoj grupnoj fazi biće nacionalni tim Francuske! Naši igrači su favoriti, ali je protivnik dokazao poslednjih godina da je napredovao.

Delfini su zaboravili nešto slabiji start EP i pobedu protiv Holandije tek posle penala, pa su redom pali Španci i Izraelci. Ukpuno pet bodova je Srbija prenela u ovu fazu turnira.

U grupi su još i Mađarska koja je prenela šest, te Crna Gora i Španija sa po tri, odnosno Holandija sa jendim prenetim bodom.

Francuska u ovom momentu nema niti jedan bod i u duel u petak bi naši momci morali da shvate ozbiljno, jer se trenutno nalaze u dobroj poziciji u borbi za polufinale.

Autor: A.A.