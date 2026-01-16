AKTUELNO

Košarka

Tragedija! Ubijen mladi košarkaš (20), upucan je u glavu!

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Pink.rs, Pixabay ||

Andre Bel (20), košarkaš Univerziteta Fisk, ubijen je u pucnjavi koja se dogodila na putu u Nešvilu pre nekoliko dana, saopštila je lokalna policija.

Policija Nešvila pokrenula je istragu o smrti mladog igrača. Incident se dogodio nakon što je Bel, u pratnji dvojice prijatelja, ušao u svoj automobil marke „nisan sentra“ bele boje, po završetku jednog gimnastičkog događaja kojem su prisustvovali.

Prema navodima nadležnih, na Belov automobil je otvorena vatra iz drugog vozila.

- Automobil žrtve je usporio i vratio se u saobraćaj pre nego što se sudario sa crvenim pikapom, dok je tamni sedan iz kog je pucano nastavio kretanje - navodi se u izveštaju policije.

Vlasti su potvrdile da je Bel zadobio prostrelnu ranu u predelu glave. On je hitno prevezen u Medicinski centar Univerziteta Vanderbilt, ali je uprkos naporima lekara podlegao povredama.

Prijatelji nastradalog košarkaša izjavili su policiji da su u trenutku napada gledali u svoje telefone i da su ih trgli zvuci hitaca. Motiv pucnjave za sada nije poznat, a istražitelji intenzivno tragaju za napadačem.

Od tragično nastradalog mladića oprostio se Džeremaja Kračer, glavni trener „Buldogsa“, košarkaškog tima Univerziteta Fisk.

- Andre Bel je bio ključna figura našeg košarkaškog tima, ali pamtićemo ga pre svega po zaraznom osmehu, toploj ličnosti i jedinstvenoj sposobnosti da svaki prostor ispuni toplinom. Sada osećamo duboko odsustvo u našem programu, ali još važnije, osećamo dubok bol u srcima. Užasno će nam nedostajati. Naše misli i molitve su uz njegovu porodicu i decu u njegovoj familiji, kao i uz sve u Nešvilu koji su se ugledali na njega - rekao je trener Kračer.

Autor: A.A.

#Glava

#Košarka

#Pucnjava

#Smrt

POVEZANE VESTI

Svet

TRAGEDIJA: Ovo je par ubijen u pucnjavi u američkom kafiću

Region

PUCNJAVA NA CETINJU: Ubijen muškarac - Traga se za napadačem!

Svet

PUCNJAVA NA FLORIDI: Ima i mrtvih i RANJENIH

Košarka

U njega je ispaljeno više od 20 hitaca! Mladi košarkaš (17) ubijen na putu do škole

Svet

PUCNJAVA NA UNIVERZITETU TENESI U NEŠVILU: Ranjeno devetoro osoba, ima mrtvih (VIDEO)

Svet

Pucnjava u Torontu: Ima MRTVIH i ranjenih!