Angelina Topić poslala jaku poruku pred start nove borbe, javila se njena čuvena mama i pecnula je pred svima

Atletska sezona je već pokucala na vrata! Pauza je gotova, pripremni period se za veliku većinu privodi kraju i pred nama je sezona u dvorani, koju smo tako dugo čekali. Beograd će, između ostalih gradova, biti jedan od centara kraljice sportova, pošto je i drugu godinu zaredom Belgrade Indoor Meeting dobio status zlatnog u seriji Svetske atletike.

Glavna uzdanica Srbije u dvorani biće Angelina Topić, koja je vredno radila, kao i uvek i svoj napredak delila sa navijačima putem društvenih mreža. Gledali smo je kako u Južnoj Africi brusi formu, obara, makar za svoju svesku, lični rekord u skoku udalj i pomera granice.

Nakon godine u kojoj je osvojila tek petu medalju u istoriji Srbije na Svetskom prvenstvu koje je održano u Tokiju, ali i evropskog dvoranskog srebra, četvrtog mesta na SP u dvorani, kao i titule šampionke Balkana i prvakinje na EP U23, Angelina Topić sa optimizmom gleda na ono što sledi u njenoj disciplini skok uvis.

Na društvenim mrežama je podelila snimak u trajanju od nekoliko desetina sekundi. "Uspeh preko noći" napisala je Angelina Topić, dodala i da je mnogo toga pred njom u kampanji koja sledi, a koja će biti krunisana najpre Svetskim dvoranskim šampionatom u poljskom Torunu.

Dobila je Angelina i zanimljiv odgovor u komentarima, gde se javila njena majka Biljana Topić, takođe nekada uspešna atletičarka i malo je "pecnula" svoju i našu heroinu.

- Lako je kada si nasledila talenat od roditelja - napisala je Biljana Topić u šaljivom tonu.

U komentarima se javila i bivša osvajačica bronze sa SP u dvorani, Amerikanka Tori Frenklin, koja je 2022. zablistala u Judžinu. Uspešni prepoznaju uspešne.

