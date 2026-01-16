TENISKI SPEKTAKL U MELBURNU: Olga udara na legendarnu Venus, Kecmanović igra pre zore – evo satnice!

Ljubitelji tenisa u Srbiji konačno su dočekali – objavljen je raspored za prvi dan prvog Grend slema u sezoni!

U nedelju, 18. januara, na terenima Melburn parka videćemo dvoje srpskih predstavnika, a u centru pažnje biće sudar generacija između naše Olge Danilović i legendarne Venus Vilijams.

Kecmanović probija led u gluvo doba noći

Prvi će na teren izaći Miomir Kecmanović. On otvara program na "1573 areni" (poznatoj kao "gladijatorska" arena) tačno u 11 časova po lokalnom vremenu, što znači da će navijači u Srbiji morati da ostanu budni ili naviju sat na 1 ujutru.

Njegov protivnik je nezgodni Argentinac Tomas Martin Ečeveri. Ovo će biti njihov četvrti međusobni duel, a Kecmanović će pokušati da izjednači rezultat, s obzirom na to da Argentinac trenutno vodi sa 2-1 u pobedama.

Olga i Venus – Poslastica dana na "Džon Kejnu"

Najavljeni spektakl između Olge Danilović (24) i veteranke Venus Vilijams (45) postavljen je kao poslednji meč dana na "Džon Kejn areni", trećem po veličini stadionu u Melburnu.

Očekuje se da će Olga i Venus izaći na teren oko 9 ujutru po srpskom vremenu. Ovo je njihov prvi međusobni susret i duel koji privlači ogromnu pažnju zbog razlike u godinama i stilu igre.

Šta se dešava na "Rod Lejveru"?

Dok srpski teniseri budu vodili svoje bitke, na glavnom stadionu program će teći sledećim redosledom:

Dnevni termin: Otvaraju Paolini i Sasnovič, a zatim slede Zverev i Dijalo.

Večernji termin: Program počinje duelom Sabalenka – Rakotomanga Rajaona, a zatvaraju ga Alkaras i Volton.

A Novak?

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, svoj pohod na novu titulu protiv Pedra Martinesa započeće u ponedeljak ili utorak (tačan termin će biti naknadno objavljen). Pre toga, Novak će se u subotu ujutru obratiti javnosti na svojoj prvoj zvaničnoj konferenciji za medije u Melburnu.

Satnica za navijače u Srbiji (Nedelja, 18. januar):

Australian Open Order of play - Sunday, January 18, 2026 pic.twitter.com/fUuA88m5sZ — Tennis Schedules (@SchedulesTennis) 16. јануар 2026.

Autor: Dalibor Stankov