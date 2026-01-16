Albert Nađ novi sportski direktor Futsal kluba Partizan

Legenda crno-belih Albert Nađ imenovan je za novog sportskog direktora Futsal kluba Partizan.

Promocija je održana u Klubu sportista na stadionu u Humskoj, gde je predsednik futsal sekcije Nenad Masal istakao da je Nađovo iskustvo igranja i rukovođenja na najvišem nivou od neprocenjivog značaja za dalji razvoj kluba.

Nađova uloga biće usmerena na profesionalizaciju rada, postavljanje visokih standarda organizacije i približavanje evropskim zahtevima modernog futsala.

Poseban akcenat u budućem radu biće stavljen na omladinsku školu i razvoj mladih igrača. Masal je naglasio da je cilj da futsal sekcija, po uzoru na fudbalski klub, postane glavni izvor talenata za prvi tim.

U sklopu jačanja ekipe za nastavak sezone, klub su pojačali iskusni Petrašević i mladi Pajković. Ambicije Partizana ostaju visoke – ulazak u Prvu ligu i borba za trofej u Kupu Srbije, uz dalju profesionalizaciju takmičenja u saradnji sa ostalim velikim klubovima.

Autor: Dalibor Stankov