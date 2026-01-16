Obradović biranim rečima pred Zadar: 'Poštujemo rivala, ali...'

Košarkaši Crvene zvezde nisu imali odmora nakon veličanstvenog preokreta protiv Armaija. Crveno-beli su odmah otišli u Zadar gde ih očekuje utakmica 15. kola ABA lige protiv hrvatskog kluba.

Zvezda je u prvom delu sezone doživela neugodan poraz upravo od Zadrana posle čega je Janis Sferopulos dobio otkaz, a na klupu privremeno seo Tomislav Tomović do dolaska Saše Obradovića.

Upravo je trener Zvezde govorio pred meč sa Hrvatima biranim rečima:

- Očekuje nas nakon velikog fizičkog i emotivnog pražnjenja u MIlanu, još jedna utakmica u razmaku od samo 48 sati. Poštujemo ekipu Zadra, to je uvek bio košarkaški grad, želimo pobedu naravno, ali ću morati da vodim računa o mnogim faktorima znajući da je iza nas teška utakmica protiv Armanija, a da nas nakon utakmice u Zadru očekuje duplo kolo i utakmice u Monaku i Bolonji.

Autor: D.Bošković