SRBIJA SPREMNA ZA DUEL SA MAĐARSKOM: Delfini pokorili Francuze, pobeda u nedelju donosi polufinale Evropskog prvenstva!

Vaterpolisti Srbije savladali su Francusku rezultatom 14:10 u noformiranoj grupi E na Evropskom prvenstvu u vaterpolu u Beogradu.

Ovo je bio prvi meč druge faze turnira gde će Delfini igrati još sa Mađarskom i Crnom Gorom.

Pošto su se bodovi prenosili iz prve faze tabela trenutno izgleda ovako.

Prva je Mađarska sa devet bodova, druga Srbija sa 8. Treća Španija ima 6, a Crna Gora na četvrtom mestu tri boda. Holandija ima jedan,a Francuska je bez bodova.

Podsetimo prve dve ekipe iz grupe obezbediće plasman u polufinale. Za ta dva mesta očigledno će se boriti Srbija, Mađarska i Španija. Pošto su Delfini već savladali Španiju u slučaju pobede nad Mađarima obezbediće plasman u polufinale.

Meč Srbija - Mađarska na programu je u nedelju od 20.30 časova.

Protiv Francuza nije bilo nikakve dileme. Nakon izjednačenog početka meča, Srbija je golom Ćuka u finišu prve četvrtine stela dva gola prednosti.

Potom su Delfini nastavili seriju i na poluvremenu je bilo + 5, 9:4.

U nastavku rutinsko odrađivanje posla, Srbija je iskusno čuvala prednost i sa par lepih pogodaka razgalila publiku u Areni

Delfini su zaboravili nešto slabiji start EP i pobedu protiv Holandije tek posle penala, pa su redom pali Španci i Izraelci. Ukpuno pet bodova je Srbija prenela u ovu fazu turnira.

Autor: D.Bošković