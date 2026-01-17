SRBIJA IZVISILA ZA MUNDIJAL, ALI IPAK IMA MESTO MEĐU ELITOM! Orlovi čekaju protivnike za grupnu fazu, evo kada će saznati protivnike!

Fudbalska reprezentacija Srbije će uskoro saznati protivnike u grupnoj fazi predstojeće Lige nacija.

Orlovi su zahvaljujući lošoj igri i lošim rezultatima u kvalifikacijama ostali bez plasmana na Svetsko prvenstvo koje će se na leto 2026. godine igrati u Meksiku, SAD i Kanadi, ali zbog učinjenog pre pomenutih kvalifikacija ipak imeju mesto među fudbalskom elitom.

Srbija je, podsetimo, pobedom u dvomeču protiv Austrije u martu 2025. godine ostala u A Ligi nacija i obezbedila mečeve protiv najjačih evropskih selekcija.

Žreb za Ligu nacija biće održan 12. februara u Briselu.

Srbija će svoje protivnike čekati iz trećeg šešira.

Žreb za A Ligu nacija, svi šeširi:

- Portugal, Španija, Francuska i Nemačka.

- Italija, Holandija, Hrvatska i Danska.

- Srbija, Engleska, Belgija i Norveška.

- Vels, Češka, Grčka i Turska.

Grupna faza će se igrati od septembra do novembra 2026. godine. Najbolje dve ekipe iz svake grupe će proći dalje, a nokaut faza će početi u martu 2027. godine. Finalni turnir je zakazan za jun.

Autor: Jovana Nerić