SRBIJA NA NOGAMA Čeka nas meč odluke, evo zašto je najvažniji za naše 'delfine'

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ ||

Sledi najvažnija utakmica...

Prava borba na Evropskom prvenstvu u vaterpolu kreće!

U narednoj rundi će Francuzi prvo odmeriti snage sa Španijom, potom će igrati Crna Gora i Holandija, dok će program zatvoriti Srbija i Mađarska.

Biće to duel dve ekipe koje dosad nisu poražene na Evropskom prvenstvu, a ulog je veliki! Naime, Španija bi mogla pobedom da se približi poraženoj selekciji i sve bi se odlučivalo u poslednjem kolu.

Kako stvari stoje, eventualni poraz Srbije mogao bi da donese imperativ pobede protiv Crne Gore, ali uz to da Španci izgube od Mađarske, pošto bi u slučaju pobede nad Srbijom (bez peteraca) bila nedostižna za "delfine".

Trijumf protiv Mađarske, značio bi kartu za polufinale, što bi Srbiji dalo znatno lakši posao, barem za utakmicu sa Crnom Gorom.

Autor: Jovana Nerić

