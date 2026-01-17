AKTUELNO

Ostali sportovi

REČ LEGENDE! Venus progovorila o našoj Olgi

Izvor: Pink.rs/Alo, Foto: Tanjug AP/Lindsey Wasson ||

Venus Vilijams je iskreno govorila o Olgi Danilović.

Iskusna Amerikanka će u prvom kolu Australijan opena igrati protiv naše Olge Danilović. Dobila je specijalnu pozivnicu i pokušaće da se nosi sa mnogo mlađom rivalkom.

Pred meč, novinare je zanimalo šta zna o Srpkinji.

-Izuzetno talentovana. Volim da vidim mlade žene koje rade pozitivne stvari. Sigurna sam da ćemo imati sjajan meč - rekla je Vilijams uz osmeh.

Nastavila je u istom ritmu.

-U suštini sam ista osoba. Tada sam bila na zemlji, mislim da je i sada to slučaj. To je bilo lepo vreme jer mnogo toga nisam znala, ali upravo to neznanje daje čistu startnu poziciju. Bilo je mnogo toga što sam morala da naučim – i naučila sam - objasnila je Vilijams, trenutno 576. teniserka sveta.

Autor: Jovana Nerić

#Australian open

#Olga Danilović

#Tenis

#Venis Vilijams

