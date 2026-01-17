VEST KOJA TRESE NBA, NIKOLA JOKIĆ MENJA TIM?! Sprema se detonacija svetskih razmera: Isplivali detalji paklenog plana! (FOTO)

Majami Hit želi Nikolu Jokića!

Bomba nad bombama se sprema u NBA ligi. Majami Hit spremio je paklen plan i želi da u svoje redove dovede Nikolu Jokića!

Najbolji igrač NBA lige ima važeći ugovor sa Denver Nagetsima do 2028. godine, ali je plan Majamija za tu sezonu isplivao u javnost.

ESPN piše kako bi se Jokić tada našao na tržištu, a kako klub sa Floride u narednom periodu ne ulazi u skupe transfere da bi sačuvao finansijsku fleksibilnost do 2028. godine i tada krenuo po neku superzvezdu.

The Miami Heat are planning for the 2028 free agency, when players like Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokić, and Donovan Mitchell could become available, and are unlikely to aggressively pursue Ja Morant on the trade market, per @WindhorstESPN



“The Miami Heat, in particular,… pic.twitter.com/V5QntEB0oK — NBACentral (@TheDunkCentral) 16. јануар 2026.

Kao slobodni igrači mogli bi da se pojave Nikola Jokić, Janis Adetokumbo i Donovan Mičel, a Srbin je glavni prioritet Majamija.

Nikola Jokić se nije oglašavao o svojoj budućnosti i trenutno mu je fokus na oporavku od povrede i povratku na teren.



Autor: Jovana Nerić