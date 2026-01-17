Partizanu ukinuta suspenzija: Crno-beli konačno mogu da dovode pojačanja!

Disciplinska i etička komisija Fudbalskog saveza Srbije donela je odluku da ukine suspenziju Partizanu, čime je klub iz Humske dobio zeleno svetlo da bez ikakvih ograničenja registruje nova pojačanja tokom zimskog prelaznog roka.

Već prvog dana prelaznog roka, prvostepeni organ FSS konstatovao je faktičko stanje i skinuo crno-bele sa liste kažnjenih klubova, nakon što je Partizan na vreme dostavio dokaze o izmirenju duga prema bivšem prvotimcu Patriku Andradeu.

Iako u Humskoj nije bilo potrebe za paničnim reakcijama kada je reč o domaćem prelaznom roku, koji traje do 13. februara, klub je imao dodatni izazov vezan za monitoring UEFA. Čelnici Partizana uspeli su da preduprede potencijalne sankcije i izmire ključno dugovanje, čime su otklonjene sve administrativne prepreke.

Time su crno-beli dobili neophodan mir da se u potpunosti posvete formiranju igračkog kadra u zimskom prelaznom roku i realizaciji planiranih dolazaka.

Partizan se prethodnih godina često nalazio na listi suspendovanih klubova, uglavnom na osnovu odluka FIFA, čije sprovođenje je u nadležnosti Disciplinske komisije FSS, na čijem je čelu predsednik Ivan Nikolić.

Podsetimo, zimski prelazni rok u Srbiji zvanično traje od 16. januara do 13. februara.

Autor: Jovana Nerić