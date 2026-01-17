PREMINUO PREDSEDNIK SLAVNOG ITALIJANSKOG FUDBALSKOG KLUBA! Stiglo hitno saopštenje zbog tužnih vesti

Preminuo je predsednik Fiorentine, Roko Komiso.

Tužne vesti stigle su nam iz Firence, gde je u 76. godini preminuo prvi čovek Fiorentine, Roko Komiso.

Fiorentina se zbog toga oglasila hitnim saopštenjem.

- Sa velikom tugom i zajedno sa njegovom suprugom Ketrin, decom Đuzepeom i Marisom i sestrama Italijom i Rafaelinom saopštavamo da je predsednik Roko Komiso preminuo. Posle duge borbe sa bolešću nas je napustio ovog jutra - navodi se u saopštenju.

Komiso je preminuo u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je živeo. Završio je Univerzitet Kolumbija, a pored toga bio je i član upravnog odbora nekoliko velikih kompanija. Imao je dvoje dece.

Roko Komiso rođen je u Marina di Đojoza Jonika (Kalabrija) 25. novembra 1949. godiine, a vlasnik Fiorentine bio je od leta 2019.

Pod njegovim vođstvom, klub iz Firence stigao je do dva finala Lige konferencija i jednog finala Kupa Italije.

Autor: Jovana Nerić