OVE REČI ZABOLEĆE SVE! Partizan se oglasio emotivnom objavom na godišnjicu smrti Dejana Milojevića (FOTO)

Srce svih ljubitelja košarke stegne se 17. januara, dana kada nas je pre dve godine tragično i prerano napustio veliki Dejan Milojević. Trener koji je svakome umeo da udeli osmeh i savet, koji je "iznedrio" jednog Nikolu Jokića i još mnoge druge mlade talente napustio nas je na današnji dan 2024. godine.

Sećanja na sve što je Dejan Milojević uradio ne blede, niti to sme da se desi. Bivši košarkaš i trener preminuo je tokom timske večere Golden Stejt Voriorsa u Solt Lejk Sitiju, a vest o njegovom odlasku odjeknula je bukvalno čitavom planetom.

Na sahrani legendarnog košarkaša i trenera pojavilo se sam krem sporta pod obručima, a među njima i članovi njegovog Golden Stejta, uključujući i trenera Stiva Kera, koji je potom mesecima nosio majicu sa natpisom "Brate", što je bio simbol Dejana Milojevića.

Čak i najbolji srpski košarkaš, Nikola Jokić i dan-danas povremeno obuče istu majicu u svlačionici Denvera pred neke svoje mečeve NBA lige.

Veliki trag je Dejan Milojević ostavio i u Partizanu kao igrač, sećamo se svi nekih njegovih neverovatnih partija i srušenih rekorda na terenima širom regiona. Ni crno-beli nisu zaboravili svoju legendu.

Baš na današnji dan se Partizan oglasio emotivnom objavom putem svom profila na društvenoj mreži Instagram, a samo pet reči bilo je dovoljno da se oda počast i oseti bol zbog odlaska Milojevića.

- Dve godine bez našeg Dejana... - napisao je Partizan uz crno i belo srce.

Podsetimo, košarkaški klub Mega je svoju dvoranu u naselju Braće Jerković u Beogradu nazvala upravo po Dejanu Milojeviću, koji je bio na klupi ovog kluba skoro punih deset godina.

Autor: Jovana Nerić