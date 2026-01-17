EVO KADA NOVAK ZAPOČINJE POHOD KA TITULI NA AUSTRALIJAN OPENU: Đoković dobio idealan termin

Sve je spremno za početak Australijan opena na kom će Novak Đoković juriti 25. grend slem titulu.

U prvom kolu Đoković će igrati protiv Španca Pedra Martineza i to u idealnom terminu. Ovo će biti poslednji meč u ponedeljak na "Rod Lejver Areni" i počeće oko 11 časova po srednjeevropskom vremenu.

Novak će na taj način izbeći velike vrućine jer je ovo večernji program kada se vreme u Australiji gleda, a to će biti njegov prvi duel protiv Martineza.

Susret će početi posle meča Ige Švjontek i Ju Juan (Kina). Program otvaraju Koko Gof (Amerika) i Kamila Rahimova (Uzbekistan), pa onda sledi meč Aleksa de Minora (Australija) i Matea Beretinija (Italija).

Zanimljivo je i da na spisku igrača za drugi dan turnira nema Janika Sinera što znači da će on svoj prvi meč da igra u utorak.

Od srpskih igrača na teren će u ponedeljak i Laslo Đere koji će igrati protiv Stena Vavrinke (oko 5 ujutru), kao i Hamad Međedović koji igra protiv Marijana Navonea (oko 1 ujutru).

Autor: Iva Besarabić