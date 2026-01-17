AKTUELNO

Ostali sportovi

EVO KADA NOVAK ZAPOČINJE POHOD KA TITULI NA AUSTRALIJAN OPENU: Đoković dobio idealan termin

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Kirsty Wigglesworth ||

Sve je spremno za početak Australijan opena na kom će Novak Đoković juriti 25. grend slem titulu.

U prvom kolu Đoković će igrati protiv Španca Pedra Martineza i to u idealnom terminu. Ovo će biti poslednji meč u ponedeljak na "Rod Lejver Areni" i počeće oko 11 časova po srednjeevropskom vremenu.

Novak će na taj način izbeći velike vrućine jer je ovo večernji program kada se vreme u Australiji gleda, a to će biti njegov prvi duel protiv Martineza.

Susret će početi posle meča Ige Švjontek i Ju Juan (Kina). Program otvaraju Koko Gof (Amerika) i Kamila Rahimova (Uzbekistan), pa onda sledi meč Aleksa de Minora (Australija) i Matea Beretinija (Italija).

Zanimljivo je i da na spisku igrača za drugi dan turnira nema Janika Sinera što znači da će on svoj prvi meč da igra u utorak.

Od srpskih igrača na teren će u ponedeljak i Laslo Đere koji će igrati protiv Stena Vavrinke (oko 5 ujutru), kao i Hamad Međedović koji igra protiv Marijana Navonea (oko 1 ujutru).

Autor: Iva Besarabić

#Australija open

#Novak Đoković

#Sport

#Tenis

#Turnir

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

ĐOKOVIĆ KREĆE U POHOD NA 25. GREND SLEM TITULU! Evo gde možete da gledate prvi Novakov meč na Australijan openu!

Ostali sportovi

ĐOKOVIĆ KREĆE PO 25. GREND SLEM! Vimbldon objavio raspored, evo kada Novak igra u prvom kolu

Ostali sportovi

Đokovića čeka težak put na Vimbldonu: Evo sa kog mesta Novak juri 25. grend slem

Ostali sportovi

Poznat tačan termin: Evo kada Novak Đoković igra meč osmine finala Australijan Opena

Ostali sportovi

NOVAK NA VELIKOM ISPITU: Poznat Đokovićev prvi rival u Melburnu!

Ostali sportovi

ĐOKOVIĆ IZGUBIO GEM, PA OTIŠAO U SVLAČIONICU! Baš loše scene na Australijan openu, Novak se povredio protiv Alkaraza