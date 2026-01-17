BOMBA! BRAZILAC STIŽE U CRVENU ZVEZDU: Dejan Stanković doneo odluku! Klub spremio veliki novac

Pričalo se po povratku Dejana Stankovića u Crvenu zvezdu, da bi mogao sa sobom da povuče neke od fudbalera Spartaka iz Moskve.

Izbor je pao kao što se i očekivalo na krilo Markinjosa Kostu, koji se sa Stankovićem sarađivao u Ferncvarošu, a kasnije i u ruskom Spartaku.

Brazilski mediji objavili su informaciju da je Crvena zvezda spremna da sruši sve dosadašnje rekorde kluba, te da su za Mariknjosa Kostu spremili 10.000.000 evra. Međutim, ta informacija nije potpuno tačna.

Iz Crvene zvezde su potvrdili da žele Markonjosa Kostu, ali da je suma duplo manja. Crveno-beli su ponudili Spartaku iz Moskve 5.000.000 evra i nadaju se da bi u narednim danima mogli da realizuju transfer. Brazilac igra na poziciji levog krila, a može da igra i na suprotnoj strani, koja je problematična za crveno-bele.

Dejan Stanković je posle priprema u Turskoj ocenio da bi Markinjos mogao da mu bude od velike pomoći, kako u borbi za duplu krunu u Srbiji, tako i u Ligi Evrope. Brazilac je u tekućoj sezoni odigrao 20 utakmica, postigao pet golova i upisao tri asistencije u dresu moskovskog Spartaka.

Brazilski mediji o Markinjosu Kosti pišu:

"Njegova univerzalnost i sposobnost da pokrije praktično sve pozicije u napadu čine ga idealnim profilom pojačanja koje traži Crvena zvezda, posebno u trenutku kada tim želi da podigne nivo igre i osigura plasman dalje u evropskom takmičenju."

Ukoliko transfer bude realizovan, Markinjosa u Beogradu očekuju zemljaci, jer dres Crvene zvezde nose Mateus, Rodrigao i Bruno Duarte. Sasvim je jasno da bi mu uklapanje u novu sredinu tako bilo lakše.

Autor: Jovana Nerić