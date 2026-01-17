POSLEDNJI INTERVJU DEJANA MILOJEVIĆA RASPLAKAO SVE: U jednoj rečenici je objasnio smisao života (VIDEO)

Navršile su se dve godine od kako nas je napustio veliki Dejan Milojević.

Legendarni srpski košarkaš i trener preminuo je 17. januara 2024. godine od posledica srčanog udara.

U tom trenutku nalazio se u stručnom štabu Golden Stejt Voriorsa, jedne od najboljih ekipa u NBA ligi.

Srpska javnost ga je čekala na mestu selektora, navijači Partizana na mestu trenera kluba. Na žalost svih, do toga nikada neće doći.

I koliko god bio dobar na terenu, Dejan Milojević je bio još bolji van terena. Sjajna ličnost, kome je "zarazan" osmeh bio zaštitni znak. U posledjem intervjuu je objasnio smisao života. Te reči i danas teraju suze na oči.

Milojević je rođen 15. aprila 1977. godine u Beogradu. Igrao je za Beovuk, FMP, Budućnost, Partizan, Valensiju, Galatasaraj, a karijeru je završio u Partizanu gde se vratio 2009. godine.

Sa Partizanom je osvojio dve titule prvaka države, a po jednom je bio MVP domaće i regionalne lige.

Trenersku karijeru je započeo 2012. godine u Megi, gde je ostao do 2020. godine. Ostaće upamćen i kao trener koji je u mnogome doprineo razvoju karijere Nikole Jokića.

Potom je godinu dana proveo u Budućnosti iz Podgorice, da bi 2021. godine otišao u Ameriku, tačnije u Golden Stejt Voriors, gde je bio asistent prvom treneru. Sa ovim timom je 2022. godine postao NBA šampion.

Sa reprezentacijom naše zemlje je 2001. na Evropskom prvenstvu u Turskoj postao šampion.

Autor: Marija Radić