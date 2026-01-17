SAD ILI NIKAD! Srbija kreće u TOTALNU OFANZIVU, 'Orlovi' jure četiri gola zaostatka – Milosavljev na vratima pakla! (UŽIVO)

Vreme je za istinu!

Rukometna reprezentacija Srbije večeras u Herningu igra meč odluke na Evropskom prvenstvu protiv moćne selekcije Nemačke.

Nakon tesnog poraza od Španije (27:29) na startu, "Orlovi" selektora Raula Gonzalesa nemaju pravo na kiks.

SRBIJA - NEMAČKA 13:17

21:22 - POČELO JE ODLUČUJUĆIH 30 MINUTA!

Rukometaši Srbije izašli su na teren u Herningu sa ogromnim imperativom. Zaostatak od četiri gola (13:17) nije nedostižan, ali zahteva perfektnu igru u oba pravca. Selektor Raul Gonzales je tokom pauze sigurno ukazao na greške iz finiša prvog dela, a sada je na "Orlovima" da pokažu od čega su sazdani. Podsećamo, poraz večeras znači i definitivan kraj evropske priče za našu reprezentaciju.

21:10 - PAD KONCENTRACIJE U FINIŠU, NEMAČKA NA MAKSIMALNIH +4!

Šteta! Srbija na odmor odlazi sa četiri gola zaostatka nakon što je Šlurov postigao svoj četvrti pogodak za do sada najveću prednost Nemačke (13:17). Iako su "Orlovi" veći deo poluvremena bili ravnopravan rival, pa čak imali i napad za izjednačenje, poslednjih nekoliko minuta donelo je pad u igri koji su iskusni Nemci surovo kaznili.

21:07 - MILOSAVLJEV "HODAJUĆA MUSTRA" NA GOLU!

Neverovatni Dejan Milosavljev je u prvih 30 minuta sakupio čak osam odbrana! Naš čuvar mreže bukvalno čini čuda, skida zicere i drži Srbiju u životu, ali napad nažalost nije iskoristio tu sigurnost koju on pruža sa gola. Previše neiskorišćenih prilika i grešaka u organizaciji rezultiralo je zaostatkom na poluvremenu.

21:05 - NEMCI PONOVO NA +2, ŠTETA ZA ŠANSU ZA IZJEDNAČENJE!

Srbija je imala veliku priliku da poravna rezultat, ali je nemački golman Šprem zaustavio šut Vanje Ilića. Naši reprezentativci su žestoko protestovali jer je Zerbe bio duboko u prostoru od šest metara, ali su sudije ostale neme. Umesto izjednačenja, stigao je žuti karton za našu klupu zbog prigovora, a potom je Uščins kaznio sve to petim golom Nemaca sa pozicije desnog beka (12:14).

20:56 - PEŠMALBEK DOMINIRA NA CRTI!

Sjajna akcija naših bekova i hirurški precizno proigravanje za Dragana Pešmalbeka, koji postiže svoj treći gol. Srbija ne dozvoljava Nemcima da se rezultatski odlepe i stalno "diše za vratom" favoritu (12:13).

20:55 - VORKAPIĆ KAO ŠILO!

Vukašin Vorkapić je najsnažniji kada je najpotrebnije. Drugi put na meču kupi odbijenu loptu i smešta je iza leđa nemačkog golmana. Odmah nakon toga Šurov pogađa za Nemačku, ne dajući "Orlovima" ni sekund predaha.

20:53 - VANJA ILIĆ SIGURAN SA SEDAM METARA!

Pešmalbek je svojom borbenošću iznudio prvi sedmerac za Srbiju na meču. Odgovornost je preuzeo Vanja Ilić i rutinski pogodio za 10:11. Naši momci pokazuju neverovatan karakter u ovim trenucima.

20:52 - MAGIJA MILOSAVLJEVA: GOLMAN ASISTENT!

Osim što "skida" zicere, Dejan Milosavljev je pokazao i sjajan pregled igre. Fantastično je uposlio Vorkapića u kontri, a ovaj je postigao svoj treći gol na meču. Srbija je u naletu!

20:46 - DRŽIMO PRIKLJUČAK!

Nemačka je u jednom trenutku pobegla na "plus dva", ali naši momci ne posustaju. Dragan Pešmalbek je u kontri doneo izjednačenje (7:7) i podigao dvoranu na noge! Prethodno je Stefan Dodić sjajnim potezom smanjio prednost Nemaca.

20:42 - PEŠMALBEK SA CRTE!

Naš pivot postiže svoj prvi gol i donosi izjednačenje 5:5. Nemci brzo uzvraćaju preko Kostera, ali Srbija pokazuje zube.

20:39 - MILOSAVLJEV JE NESALOMIV!

Neverovatni Dejan Milosavljev već ima četiri odbrane! Nažalost, naši igrači su nekoliko puta prodali loptu u napadu, što nas je sprečilo da se rezultatski odlepimo. Vanja Ilić je promašio zicer, ali nas "Banda" na golu drži u životu!

20:35 - REZKLACKALICA!

Vorkapić pogađa za 4:4 nakon što je Knor kaznio našu grešku u napadu. Igra se gol za gol, tempo je paklen!

20:32 - KUKIĆ PROBIO LED!

Prvi gol za Srbiju na meču postigao je Lazar Kukić. Nemci su poveli preko Zerbea, ali je naš srednji bek odmah uzvratio.

20:30 - POČELO JE!

Utakmica u Herningu je otvorena. Prvi napad za Srbiju nije iskorišćen, ali je Milosavljev odmah pokazao da će ovo biti njegovo veče.

ŠTA JE POTREBNO SRBIJI ZA PROLAZ?

Nakon što je Španija pobedila Austriju, situacija u našoj grupi je sledeća:

Španija - 4 boda (Prošli dalje)

Nemačka - 2 boda (Meč u toku)

Srbija - 0 bodova (Meč u toku)

Austrija - 0 bodova

Računica: Srbija večeras NE SME da izgubi. Pobeda ili remi nas ostavljaju u igri za drugi krug. U slučaju poraza, "Orlovi" se opraštaju od šampionata već nakon grupne faze.

Srbija čeka na pobedu protiv Nemačke od 2009. godine! Na poslednjih sedam susreta, Nemci su slavili pet puta, dok su dva meča završena remijem. Vreme je da se tradicija sruši!

Sastav Srbije na koji selektor Gonzales računa:

Golmani: Dejan Milosavljev, Vladimir Cupara.

Krila: Nemanja Ilić, Vanja Ilić (leva), Darko Đukić, Vukašin Vorkapić (desna).

Pivoti: Mijajlo Marsenić (kapiten), Dragan Pešmalbek.

Bekovi: Lazar Kukić, Stefan Dodić, Uroš Borzaš, Uroš Kojadinović, Nikola Crnoglavac.

Gde se igra: Jyske Bank Boxen arena, Herning (Danska).

Pratite svaki gol, svaku odbranu i dramu iz minuta u minut na portalu Pink.rs!

Autor: Dalibor Stankov