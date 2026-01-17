SRBIJA JE RUKOMETNA SILA! PALA MOĆNA NEMAČKA: 'Orlovi' jači od Nemaca i pristrasnih sudija, srušili olimpijskog vicešampiona, Evropa u ŠOKU! (VIDEO)

SRBIJA - NEMAČKA 30:27 (13:17)

Ovo nije bila samo utakmica, ovo je bio trijumf volje, inata i suve inteligencije srpskog rukometa! Reprezentacija Srbije je u drugom kolu Evropskog prvenstva napravila podvig o kojem će brujati Evropa – srušena je moćna Nemačka, a olimpijski vicešampion je morao da pruži ruku boljem nakon epskog preokreta u drugom poluvremenu.

OD -4 DO TOTALNE DOMINACIJE

Prvi deo igre nije obećavao ovakav ishod. Iako je Dejan Milosavljev činio čuda na golu (8 odbrana u prvom delu), Nemci su na odmor otišli sa zalihom od četiri gola (13:17). Činilo se da "Panzeri" kontrolišu ritam, ali onda je usledilo drugih 30 minuta koje niko u dvorani nije očekivao.

Izabranici Raula Gonzalesa izašli su na parket kao "kaznena ekspedicija". Agresivnom odbranom i hirurški preciznim napadima, prednost rivala je počela da se topi kao sneg.

JAČI OD SUDIJSKE NEPRAVDE

Ono što ovu pobedu čini još većom jesu prepreke koje nisu bile samo sportske. Mađarski sudijski par je svojim odlukama u nekoliko navrata "gurao" Nemce, dosuđujući sporne sedmerce i isključenja našim igračima u ključnim trenucima. Ipak, srpski inat je bio jači – ni sudije, ni nemački bekovi nisu imali rešenje za razigranu Srbiju.

JUNACI: VORKAPIĆ I KOJADINOVIĆ REŠETALI, "BANDA" NA GOLU!

Napad su predvodili neumoljivi Vukašin Vorkapić i Uroš Kojadinović, koji su sa po 6 golova potpuno razbili odbranu Nemačke. Dragan Pešmalbek je bio "krvnik" na crti sa 5 pogodaka, dok je Stefan Dodić ponovo pokazao zašto je jedan od najvećih talenata svetskog rukometa sa 4 gola.

Kada se meč lomio, Dejan Milosavljev je spustio rampu. Sa ukupno 12 odbrana, od kojih su neke bile "nemoguće", direktno je trasirao put ka pobedi.

UČINAK ORLOVA (GOLOVI):

Vorkapić 6, Kojadinović 6, Pešmalbek 5, Dodić 4, V. Ilić 3, N. Ilić 2, Kukić 2, Đukić 1, Marsenić 1.

POGLED NA TABELU: AUSTRIJA JE POSLEDNJA PREPREKA

Srbija sada ima 2 boda, isto koliko i Nemačka, ali i neverovatan psihološki zamah. Španija drži vrh sa 4 boda. Računica je jednostavna: Pobeda nad Austrijom u poslednjem kolu vodi nas u drugi krug! Posle ovakve predstave, koja se slobodno može nazvati najboljom u poslednjih 20 godina, niko ne sme da otpise Srbiju!

Autor: Dalibor Stankov