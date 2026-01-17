Selektor Srbije oprezan: Evo šta je rekao Raul Gonzalez posle pobede nad Nemačkom

Raul Gonzalez je posle pobede Srbije nad Nemačkom 30:27 poručio da nema euforije i da "orlove" čeka težak duel sa Austrijom.

Selektor rukometaša Srbije oglasio se nakon velikog trijumfa u drugom kolu grupe A Evropskog prvenstva i naglasio da ekipa mora da ostane maksimalno fokusirana.

Istakao je da je tim uspeo da ispravi greške iz prethodnog meča, koji je igran u Herningu jednom od gradova domaćina Evropskog prvenstva, i da podigne nivo igre kada je to bilo najpotrebnije.

- Rekli smo da moramo da se fokusiramo 60 minuta. Znali smo šta treba da promenimo, znali smo da možemo da igramo mnogo bolje - rekao je Gonzalez.

Srbija u poslednjem kolu grupne faze prema rasporedu takmičenja igra protiv Austrije, a pobeda donosi plasman u narednu rundu takmičenja. Španski stručnjak upozorio je da protivnik ima kvalitet i da ne sme biti opuštanja.

- Nije gotovo, moramo da se fokusiramo na Austriju, imaju jako dobre igrače. Možda nismo mnogo bolji od Austrije, moramo da budemo glavom u utakmici, da budemo što bolji možemo - kazao je Gonzalez.

Autor: Marija Radić