AKTUELNO

Ostali sportovi

Selektor Srbije oprezan: Evo šta je rekao Raul Gonzalez posle pobede nad Nemačkom

Izvor: Pink.rs/sportinjo.informer.rs, Foto: Beta/Branislav Božić ||

Raul Gonzalez je posle pobede Srbije nad Nemačkom 30:27 poručio da nema euforije i da "orlove" čeka težak duel sa Austrijom.

Selektor rukometaša Srbije oglasio se nakon velikog trijumfa u drugom kolu grupe A Evropskog prvenstva i naglasio da ekipa mora da ostane maksimalno fokusirana.

Istakao je da je tim uspeo da ispravi greške iz prethodnog meča, koji je igran u Herningu jednom od gradova domaćina Evropskog prvenstva, i da podigne nivo igre kada je to bilo najpotrebnije.

- Rekli smo da moramo da se fokusiramo 60 minuta. Znali smo šta treba da promenimo, znali smo da možemo da igramo mnogo bolje - rekao je Gonzalez.

Srbija u poslednjem kolu grupne faze prema rasporedu takmičenja igra protiv Austrije, a pobeda donosi plasman u narednu rundu takmičenja. Španski stručnjak upozorio je da protivnik ima kvalitet i da ne sme biti opuštanja.

- Nije gotovo, moramo da se fokusiramo na Austriju, imaju jako dobre igrače. Možda nismo mnogo bolji od Austrije, moramo da budemo glavom u utakmici, da budemo što bolji možemo - kazao je Gonzalez.

pročitajte još

SRBIJA JE RUKOMETNA SILA! PALA MOĆNA NEMAČKA: 'Orlovi' jači od Nemaca i pristrasnih sudija, srušili olimpijskog vicešampiona, Evropa u ŠOKU! (VIDEO)

Autor: Marija Radić

#Evropsko prvenstvo

#Nemačka

#Raul Gonzalez

#Rukomet

#Srbija

POVEZANE VESTI

Fudbal

OGLASIO SE NENAD STOJAKOVIĆ: Evo šta je trener Partizana rekao nakon prve pobede na klupi crno-belih

Fudbal

Evo šta čeka Piksija i Srbiju posle pobede nad Austrijom u LN: Ovo je raspored i 'pakleni put' do Mundijala

Fudbal

Igrači Železničara blistaju posle pobede nad Partizanom: Osećaj je fantastičan! (VIDEO)

Ostali sportovi

AMBER POSLE VELIČANSTVENE POBEDE NAD ALKARAZOM: Ne bih ovo mogao da ostvarim bez vas

Košarka

'TO SE VIDI, A NA DRUGIMA JE DA PROCENE...' Bogdan sumirao utiske posle ubedljive pobede nad Slovenijom

Fudbal

Koković posle prve pobede u sezoni: Nastavljamo da unapređujemo igru