Košarkaši Crvene zvezde pobedili Zadar u 15. kolu ABA lige: Ponovo zaigrao Bolomboj

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras u gostima ekipu Zadra rezultatom 80:67 (21:22, 21:12, 26:12, 12:21) u meču 15. kola grupe B ABA lige.

Najefikasniji u ekipi Crvene zvezde bio je Kodi Miler-Mekintajer sa 15 poena, dok je Dejan Davidovac zabeležio 13 poena i osam skokova.

Nikola Kalinić je postigao 11 poena, a Ebuka Izundu je ubacio 10.

Za Zvezdu je ponovo igrao Džoel Bolomboj, koji se vratio posle 10 meseci pauze zbog povrede.

U redovima Zadra istakao se Lovro Mazalin sa 19 poena i 13 skokova. Boris Tišma je postigao 12 poena, dok je Vladimir Mihailović ubacio 11.

Zvezda je bolje otvorila meč, vodila je sredinom prve četvrtine 14:7, ali je Zadar posle 10 minuta igre imao prednost 22:21.

"Crveno-beli" su povratili vođstvo u drugoj deonci pa su na poluvreme otišli sa osam poena razlike 42:34.

Ekipa iz Beograda je u drugom poluvremenu bila sigurna i tako došla do sedme uzastopne pobede u takmičenju.

pročitajte još Selektor Srbije oprezan: Evo šta je rekao Raul Gonzalez posle pobede nad Nemačkom

Zvezda se nalazi na drugom mestu na tabeli grupe B ABA lige sa 10 pobeda i tri poraza, dok je Zadar na šestoj poziciji sa učinkom 4-10.

"Crveno-beli" će u sledećem kolu ABA lige dočekati Beč, a prethodno će u duplom kolu Evrolige gostovati Monaku i Virtusu.

Autor: Marija Radić