DENVER OVO NIJE DOŽIVEO NIKADA! Nikola Jokić gledao pobedu sa strane, pa sreo kolegu iz reprezentacije

Nema Nikole Jokića, trenutno ni velikih problema za Denver Nagetse! Od utakmice protiv Majami Hita i njegove povrede prošlo je deset okršaja, a ekipa iz Kolorada upisala je sedmu pobedu uz samo tri poraza. Vašington Vizardsi su srušeni u noći između subote i nedelje 121:115, uz fenomenalnu partiju Džamala Mareja.
Džoker je nastavio da bodri saigrače pokraj terena, na koji bi trebalo da se vrati prvih dana februara, a ovog puta im zaista nije bio potreban, pošto ga je kanadski plejmejker na dobar način odmenio u većem broju uloga. Utakmicu je završio sa 42 poena uz šest asistencija, a posebno je pomoć imao u vidu Tima Hardaveja i Arona Gordona.
Poenterski je Tim dodao 30, dok je Gordon, koji se pre desetak dana vratio na parket, osim osam poena, upisao 10 skokova i 11 asistencija. Pejton Votson je dodao 21 poen. Kajšon Džordž je na drugoj strani upisao 29 poena, pet skokova i sedam dodavanja za koševe.
Denver je do trijumfa došao u četvrtom kvartalu, koji je u svoju korist rešio 38:29, preokrenuo i sada je opet drugi na Zapadu sa skorom 29-13, koliko ima i San Antonio Spars na trećoj poziciji.
Ne pamti se bolji učinak Denvera bez Jokića na terenu od njegovog pojavljivanja u NBA ligi! Dodaćemo i da Tristan Vukčević nije igrao na drugoj strani, takođe zbog povrede. Amerikanci su i pribeležili kadar susreta dvojice reprezentativnih kolega, a Nikola je, kao i nekoliko puta do sada, nosio odelo pokraj terena.
