'DELFINI' SE BORE ZA NAJVEĆU PLANETARNU SMOTRU Evo zbog čega je Srbiji važno Evropsko prvenstvo i za Olimpijske igre

Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ

Vaterpolo reprezentacija Srbije pobedila je Francusku na startu druge faze Evropskog prvenstva u Beogradu i tako napravila ozbiljan korak ka polufinalu.

"Delfine" čeka vaterpolo klasik sa Mađarskom večeras od 20.30 u meču u kojem bi mogli da obezbede prolaz među četiri najbolje selekcije na šampionatu.

Ali, ovo prvenstvo je Srbiji i te kako važno iz nekoliko razloga.

S obzirom da su Francuska i Holandija i matematički eliminisani, Srbija je uspela da obezbedi mesto među osam najboljih selekcija na turniru u Beogradu, što znači da će nastupiti i na šampionatu kroz dve godine, a domaćin turnira će naknadno biti objavljen.

"Delfini" su takođe i na putu da reše važno pitanje, a tiče se plasmana na Svetsko prvenstvo 2027. godine u Budimpešti, gde će sa turnira u Beogradu proći tri najbolje selekcije.

Evo zašto je to važno.

Iako još uvek nije definitivno potvrđen način kvalifikacija za takmičenje u Los Anđelesu, ono što je sigurno jeste da će među 12 timova sigurno biti najmanje pobednik Evropskog prvenstva 2028. godine (a možda i prve tri), dok nema dileme da će tri najbolje selekcije sa smotre najboljih timova sveta 2027. biti među učesnicima OI.

Drugim rečima - Srbija je na odličnom putu da obezbedi učešće na dva turnira kroz koje će biti moguće obezbediti plasman na Olimpijske igre i pohod na četvrto vezano olimpijsko zlato.

Autor: Jovana Nerić

#Delfini

#Evropsko prvenstvo

#Mađarska

#Olimpijske igre

#Srbija

#vaterpolo

