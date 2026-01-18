AKTUELNO

GOSPODIN NIKOLA JOKIĆ! Somborac oduševio stajlingom: Pogledajte u kakvom izdanju je pratio novi trijumf svog tima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/David Zalubowski ||

Najbolji košarkaš sveta Nikola Jokić ponovo je oduševio fanove svojim stajlingom.

Najbolji igrač Denvera Nikola Jokić i ove sezone privlači ogromnu pažnju svojim upečatljivim odevnim kombinacijama.

Trudi se da na svaki meč dođe elegantno obučen jer smatra da tako izražava poštovanje prema poslu kojim se bavi.

U poslednje vreme često se dešava da svojim šmekerskim izdanjima ostavi navijače bez daha.

Pred okršaj sa Vašingtonom, koji je propustio zbog povrede kolena, u "Bol arenu" ušetao je u elegantnom sivom odelu. Ispod sakoa nosio je bordo džemper i belu košulju.

Elegantni Somborac pomno je pratio dešavanja na terenu i davao instrukcije saigračima, koji su uspeli da zabeleže četvrti uzastopni trijumf bez njegove pomoći na parketu.

DENVER OVO NIJE DOŽIVEO NIKADA! Nikola Jokić gledao pobedu sa strane, pa sreo kolegu iz reprezentacije

Autor: Jovana Nerić

#Denver

#Košarka

#NBA

#Nikola Jokić

#stajling

