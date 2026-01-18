GOSPODIN NIKOLA JOKIĆ! Somborac oduševio stajlingom: Pogledajte u kakvom izdanju je pratio novi trijumf svog tima! (VIDEO)

Najbolji košarkaš sveta Nikola Jokić ponovo je oduševio fanove svojim stajlingom.

Najbolji igrač Denvera Nikola Jokić i ove sezone privlači ogromnu pažnju svojim upečatljivim odevnim kombinacijama.

Trudi se da na svaki meč dođe elegantno obučen jer smatra da tako izražava poštovanje prema poslu kojim se bavi.

U poslednje vreme često se dešava da svojim šmekerskim izdanjima ostavi navijače bez daha.

Pred okršaj sa Vašingtonom, koji je propustio zbog povrede kolena, u "Bol arenu" ušetao je u elegantnom sivom odelu. Ispod sakoa nosio je bordo džemper i belu košulju.

Elegantni Somborac pomno je pratio dešavanja na terenu i davao instrukcije saigračima, koji su uspeli da zabeleže četvrti uzastopni trijumf bez njegove pomoći na parketu.



Nikola Jokic vs the Wizards today pic.twitter.com/kjFyi09QwM — Tatiana (@Tatianaclinares) 18. јануар 2026.

Autor: Jovana Nerić