SELEKTOR HRVATSKE ISKREN: Dejan Savić za mene je gospodin, sportista, prijatelj! Sport treba da spaja ljude!

Selektor "barakuda" Ivica Tucak otkrio je kakav odnos ima sa Dejanom Savićem koji je sa Srbijom osvojio sve što se može osvojiti, a sada predvodi Crnu Goru.

- Ja ne mogu drugačije. Dejan Savić za mene nije Srbin, niti sam ja za njega Hrvat, da ne upotrebljavam one teže izraze, koji se nažalost koriste. On je za mene gospodin sportista, prijatelj, drug, ljudska gromada, ne samo u fizičkom smislu. Čovek pun emocija, duha, inteligentan, načitan, sa njim možeš proći 1500 tema i u svakoj uživati. Kome je to palo ružno, neka mu je, kome je lepo – hvala Bogu. Sport treba da spaja ljude - rekao je selektor Hrvatske u intrervjuu za Sportal.

Još jednom je ponovio da ih spaja sportski duh i ratnički mentalitet.

- Mi sportisti smo isto kodirani – poštovanje mora da postoji. Ne moraš nekoga ni voleti, ali moraš poštovati. U pobedi i porazu moraš biti velik. Juče nam nije bilo lako podneti poraz, ali moraš prići kolegi, zagrliti ga i čestitati mu. Svakom protivničkom igraču... Zagrliti svoje. To su neki momenti koji te kroz život sigurno ojačaju, daju ti snagu. Za mene je Dejan bio, danas je i biće veliki prijatelj i veliki sportski rival. On je danas selektor Crne Gore, naravno da ću uraditi sve da ga pobedim, kao i on mene, ali ostaćemo prijatelji do kraja života - rekao je Tucak.

