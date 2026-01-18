'Gde je prsten, čoveče?' Zverev zaprošen u Melburnu, odgovor Nemca šokirao javnost (VIDEO)

Nemački teniser Aleksandar Zverev, pobedio je Gabrijela Dijaloa sa 3:1 (6:7 (1:7), 6:1, 6:4, 6:2) i plasirao se u narednu rundu, ​a nakon meča usledila je neobična prosidba sa tribine.

Prošlogodišnji finalista Australijan opena u narednom kolu ukrstiće koplja sa pobednikom duela između Alekseja Popirina iz Australije i Francuza Aleksandra Milera.

Međutim, pravu pažnju publike i medija nakon meča privukla je potpuno neočekivana scena. Tokom intervjua na terenu, jedan navijač sa tribina istakao se transparentom na kome je pisalo: "Saša, oženi me".

Zverev je na neobičnu gestu reagovao uz osmeh i prekinuo intervju.

- Gde je prsten, čoveče? Verujem u sebe, znam koliko vredim. Želim prsten, nisam toliko jeftin! - našalio se Zverev pred kamerama.

Trenutak je brzo postao viralan i izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, dok se teniska pažnja ponovo vraća na teren i naredne mečeve Australijan opena.

