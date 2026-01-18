NEVIĐENA DRAMA, PA POBEDA! Olga Danilović srušila osvajačicu 23 Grend slem titule i prošla u drugo kolo AO (FOTO)

Srpska teniserka Olga Danilović odigrala je nestvaran meč prvog kola Australijan opena protiv višestruke Grend slem šampionke, ali i žene koja ima 45 godina! Venus Vilijams je bila na pragu pobede, ali je posle vođstva od 4:0 u trećem setu poražena - 2:1 (6:7(5), 6:4, 6:4).

Nije bilo lako protiv osvajačice 24 Grend slem titule u singlu, dublu i miks dublu, ali treba i odati počast dami koja u poznim godinama može da parira skoro duplo mlađim rivalkama. Danilović bi morala bolje ubuduće...

Iako je Olga otvorila na dobar način meč, napravila brejk uz pomoć same Venus koja nije uspela da dozira snagu u razmenama, stiže ubrzo odgovor i ribrejk.

Možda su neki očekivali da Danilovićeva nadjača skoro duplo stariju protivnicu, ali se to definitivno nije dešavalo.

Do pred sami taj-brejk je svaki gem išao makar do 40:30, nezavisno ko servira, ali je to budilo maštu publike koja se aktivno uključila na stranu legendarne Amerikanke.

Spasava Srpkinja set loptu u 10. gemu u jednoj razmeni gde je Venus izgubila kontrolu i ostavila našu predstavnicu u igri.

Umesto da se Olgine šanse povećavaju kako vreme odmiče zbog razlike u životnoj dobi, ona ispušta rani mini brejk kao što je to učinila sa brejkom u prvom setu.

Gubila je kontrolu do momenta kada se suočila sa još tri vezane brejk lopte. Spasila je dve na svom servisu, a onda u razmeni jakih bekhenda dobija lopticu pod noge i biva u situaciji da u narednom momentu gleda viner Amerikanke za okončanje seta.

Drugi set je trajao manje od pola sata zbog činjenice da su servisi i agresivni riterni bili krajnje dominantni.

Olga je shvatila da drugi servis Venus, ruku na srce, ima takvu brzinu da je viner iz riterna jedino realno rešenje. Tako je i stigla do brejka za 2:0 koji je napravio krucijalnu razliku u drugom setu.

Liše te sekvence, Vilijams je igrala jednostavno i pametno, ali s druge strane je srpska predstavnica ljubomorno čuvala prednost i sačuvala do konačne borbe i treće deonice.

Nije spuštala ritam, nisu se videli tragovi umora i u ovakvom ritmu je totalno izbacila Olgu iz koloseka. Ne dozvoljava duge poene, odmah reže igru, što joj donosi dva surova brejka prednosti i šokantnu poziciju Olge Danilović sa 0:4 u trećem setu.

Onda je usledilo "sve ili ništa" i sumnja je počela da raste kod Venus koja je u serijama trpela poslednju ofanzivu i kamikaze od forhenda koje su završavale po ćoškovima Amerikanke.

Očas posla je publika bila u šoku, a Danilovićeva na 4:4. Dobila je Vilijamsova svoj otrov nazad. Kratko, britko i taj egal je bio košulja za sako koji se spremao... Sve se činilo gotovo, a i bilo je gotovo, samo ne za Olgu.

Otimanje u devetom gemu nije urodilo plodom. Jeste bilo dugotrajno i teško za našu igračicu, ali je pala protivnica posle skoro 15 minuta ove mini deonice.

Kako ovo otkopavanje može da utiče na Srpkinju, videćemo u narednom kolu kada igra protiv treće teniserke sveta Koko Gof ili Kamile Rahimove.



Autor: Jovana Nerić