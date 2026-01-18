AKTUELNO

REPREZENTATIVKA SRBIJE DOŽIVELA JEZIVU POVREDU - LICE JOJ JE UNAKAŽENO!

Evropsko prvenstvo za vaterpolistkinje u Beogradu još nije ni počelo, a srpski tim je pretrpeo veliki udarac, selektor našeg nacionalnog tima neće moći da računa na Tijanu Lukić.

Reprezentativka Srbije je u subotu teško povređena tokom pripremnog duela sa ruskim Kirišijem u Futogu, kada je zadobila snažan udarac u glavu.

Posledice su zabrinjavajuće: slomljen nos, četiri kopče i povrede desne strane lica.

Lekarska pomoć joj je odmah ukazana, ali je već sada jasno da će Tijana propustiti šampionat Evrope, koji se od 26. januara do 5. februara igra u Beogradu.

Srpske vaterpolistkinje će se u grupi C takmičiti sa selekcijama Italije, Hrvatske i Turske.

