U Nišu održana svečana sednica skupštine Sahovskog saveza nišavskog okruga

U Skupštini grada Niša održana je Svečana sednica skupštine Šahovskog saveza Nišavskog okruga posvećena razvoju i popularizaciji šaha u regionu. Jedna od glavnih tema bila je i uvođenje šaha kao izborni predmet u osnovnim školama, ali i predškolskim ustanovama.

Sednici je prisustvovao predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić koji se tom prilikom obratio prisutnima, a u okviru sednice uručena mu je i zahvalnica za vrhunske rezultate u promociji šaha.

Prisustvovali su i članovi saveza, šahisti regiona, kao i đaci

niških škola.

Na sednici su govorili i predsednik ŠSCS Igor Lukić, predsednik skupštine Šahovskog saveza Nišavskog okruga Radivoje Mitrović, zatim koordinator za školski šah u Srbiji Aca Jovan Krstić, Dragan Živić, FM,FT,IA, kao i Milan Milanov, član Gradskog veća.

