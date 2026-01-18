TERZIĆ PRESEKAO: Zvezda ne kupuje Markinjosa! Generalni direktor crveno-belih otkrio istinu o transferu od 5 miliona evra

Iako se prethodnih dana glasno spekulisalo o dolasku brazilskog fudbalera u Ljutice Bogdana, generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić stavio je tačku na sve glasine. Markinjos, uzdanica moskovskog Spartaka, definitivno neće pojačati redove srpskog šampiona.

Veza između Markinjosa i Crvene zvezde činila se logičnom mnogima, s obzirom na to da je Brazilac bio "miljenik" Dejana Stankovića, sa kojim je uspešno sarađivao prvo u Ferencvarošu, a potom i u Spartaku iz Moskve.

"To su samo glasine"

Međutim, Terzić je u izjavi za ruske medije bio vrlo direktan i precizan, demantujući navode da je na adresu kluba iz Moskve stigla milionska ponuda.

"Ne, nismo ponudili Spartaku 5.000.000 evra. Nismo ni zainteresovani za Markinjosa. To su sve samo glasine", izjavio je Zvezdan Terzić za ruski "Meč TV".

Zašto se digla tolika prašina?

Markinjos je fudbaler koji je pod Stankovićem pružao najbolje partije, a profil igrača koji pokriva krilne pozicije uvek je interesantan crveno-belima pred evropske izazove. Ipak, cifra od 5 miliona evra, koja se pominjala u medijima, očigledno nije bila realna opcija za rukovodstvo tima sa Marakane u ovom trenutku.

Ovim demantijem, Zvezda se okreće drugim rešenjima u prelaznom roku, dok Markinjos ostaje u Moskvi da nastavi saradnju sa bivšim kapitenom i trenerom Zvezde, Dejanom Stankovićem.

Autor: Dalibor Stankov