STANKOVIĆ ZADOVOLJAN BORAVKOM U ANTALIJI: Intezivne pripreme, slede pravi izazovi

Šef stručnog štaba Crvene zvezde Dejan Stanković je po završetku zimskih priprema u Antaliji napravio detaljnu retrospektivu urađenog, pred nastavak takmičenja u domaćem prvenstvu i Ligi Evrope.

– Pripreme su bile veoma intenzivne i kratke. Ranije smo imali i po dve ili tri nedelje za rad, tako da je ovo za igrače i za nas bilo jako, ali kratko. Nema umora, ima samo motivacije, želje i volje da što pre počnemo da igramo – rekao je Stanković.

Govorio je strateg crveno-belih i o tome u kakvom su se fizičkom stanju igrači pojavili na početku priprema.

– Mogu da kažem da sam ponosan na njih. Svi su se pojavili profesionalno, nije bilo problema, kako Pep Gvardiola kaže, sa kilažom i masnoćama. Pomoglo je i to što je pauza trajala 12 ili 13 dana, što je kao neka lakša povreda koja te odvoji od terena desetak dana, pa su se igrači veoma brzo vratili u trenažni proces. Odradili smo 12 treninga i četiri kontrolne utakmice. Povrede koje su se dešavale bile su uglavnom posledica udaraca. Jedino je Mirko Ivanić imao problem, ali on ima hroničan problem sa listom i to smo uspeli da sredimo. Kada se i Tebo vrati, bićemo svi na broju. Sa te strane nije bilo većih problema sa povredama i odsustvima tokom treninga.

Osvrnuo se Stanković i na zdravstveni bilten.

– Nadam se da će Tebo, kao što sam već rekao i posle utakmice sa Salcburgom, za nekih pet ili šest dana početi da trči i radi na terenu. Mirko je to već započeo. Posle toga treba doneti odluku da li ćemo rizikovati ili ne. Imamo dosta utakmica do kraja sezone, pogotovo u periodu od 29. januara do 8. marta, kada gotovo na svaka četiri dana igramo mečeve. Možda imamo jednu dužu nedelju, sve ostalo su utakmice na četiri dana. Da li rizikovati sa Mirkom zbog jedne utakmice koja je veoma bitna, a verujte mi da će svaka naredna biti još bitnija. Teba sam već pomenuo, Gudelj je imao sreće, sve je prošlo kako treba, nastavio je da trenira, možda je jedan trening preskočio. Što se toga tiče, svi su zdravi, dobro se radi, intenzivno se radi i znamo šta nam je činiti.

Nije krio Stanković zadovoljstvo odnosom igrača prema radu.

– Kada sam dolazio, rekao sam da neću tražiti ništa specijalno, već samo da budemo profesionalni i da radimo svoj posao. Uvek volim da ponovim da smo srećni što radimo ono što volimo i što smo za to dobro plaćeni. Pristup je fenomenalan, odnos je fenomenalan. To je minimum koji mora da postoji i mora da se zadrži, kako sada, tako i do kraja sezone.

Dotakao se Dejan Stanković i kontrolnih utakmica tokom priprema.

– Odmah smo igrali posle dva treninga, po dva cela poluvremena, što nije uobičajeno, ali smo želeli odmah da uđemo u zamor. Nakon toga smo odigrali dve utakmice u dva dana, a onda i fenomenalnu probu protiv Salcburga. To je utakmica koju biste platili da igrate, jer vam donese sve. Donese dobre stvari, negde vas „ogoli“, negde pokaže gde nedostaje, tako da je bogatstvo analize posle te utakmice zaista fenomenalno. Jedino što nije bilo dobro jeste rezultat, ali kada sagledam celu sliku, intenzitet priprema i snagu protivnika, ja sam presrećan što sam vodio tu utakmicu. Svakom bih poželeo da na kraju priprema odigra pravu evropsku utakmicu, koja ti pod ogromnim pritiskom i presingom pokaže i dobre stvari koje si radio. Momci su bili zdravi, pravi, mladi, snažni, bilo je mnogo trke, uspeli smo da ispariramo i kada saberemo sve, mogli smo da damo gol ili dva. Ta utakmica je mogla da se završi i drugačije. Ima mnogo stvari kojima sam prezadovoljan, ali ima i stvari koje moramo da popravimo. Plan igre ili utakmica koju igraš moraju da se odrade ne zato što ja to kažem, već zato što te protivnik na to natera, jer ako ne radiš ono što je potrebno, imaćeš probleme. Kao što sam već rekao posle utakmice sa Debrecinom, ako budemo pravili takve greške u pravim evropskim utakmicama, to će nas koštati. To se i pokazalo kroz dva primljena gola protiv Salcburga, dve greške koje smo napravili. Protiv takve ekipe, kada primiš gol, odmah te uvedu u problem.

Osvrnuo se strateg naše ekipe i na pojedince koji su ostavili najjači utisak.

– Tu bih izdvojio Gudelja, momka koji je iznenadio sve nas. Enem je školski špic, prava holandska škola, kontroliše loptu, zadržava je, kreće se, odlaže. Mislim da će biti jedno lepo pojačanje za Zvezdu. Mogu da kažem i da se Adem Avdić pokazao sa dobrim intenzitetom. Ima tu još mnogo prostora za napredak, ali iako su pripreme bile kratke, imali smo vremena da vidimo nešto što je važno za budućnost. Izbaciti dva ili tri igrača koji će u budućnosti nositi Zvezdu, za mene je to veliki razlog za zadovoljstvo.

Govorio je Stanković i o mladim igračima i njihovom razvoju.

– Drago mi je što smo uspeli da se organizujemo tako da svi rade svakog dana. Nisam ih pomerao, osim u situacijama kada sam morao da izdvojim mlađe igrače van taktičkog dela treninga, ali sam gledao da ih koristim svakodnevno. Ima tu budućnosti. Bile su i dve povrede, moguće je da je intenzitet bio nešto jači, ali to su situacije koje se dešavaju. Najbitnije mi je da ta deca osete šta znači Zvezda, šta znače ozbiljne pripreme, rad, intenzitet i umor, kako bi znali šta ih čeka u nastavku karijere.

Iskusni igrači su po rečima Dejana Stankovića davali pravi primer mlađima.

– Ja sam ubeđen da, kada vidiš kako Aleksandar Katai odradi trening od prvog do poslednjeg minuta u visokom intenzitetu, onda bi me da sam na mestu tih mladih igrača, bilo sramota da ne potrčim, da ne uklizam. Aleksandar Katai je lider, neko ko ne priča puno, već svojim delima i odnosom na treningu pokazuje šta znači biti lider. Ja ne volim lidere koji mnogo pričaju, za mene to nisu lideri. Lideri su oni koji na treningu pokažu šta znači Zvezda, šta znači igrati, boriti se i igrati pod pritiskom. Kada to vidiš, mene bi kao dete bilo sramota da ne uradim barem minimum onoga što on radi.

Govorio je Stanković i o vremenskim uslovima u Beogradu.

– Mislili smo da će vreme biti bolje, ali smo u minusu, na nuli, pa ponovo u minusu. Tereni su, na primer danas, bili zaleđeni, pa smo morali da koristimo Marakanu. Videćemo, možda ćemo još koji put koristiti naš stadion. Moramo da treniramo i moramo da se adaptiramo na sredinu i uslove, kao što smo se adaptirali i tamo. Nema izgovora, teren je isti za nas i za protivnike. Tako je i ovde, prilagođavamo se, trenirali smo na manjem terenu, pa na stadionu, sutra ćemo videti gde ćemo raditi u zavisnosti od uslova, ali adaptacija je brza i idemo dalje.

Govorio je šef stručnog štaba našeg tima i o pojačanjima.

– Tokom priprema je akcenat bio na taktičkom radu i često smo radili bez njih dvojice, jer moram da koristim igrače koji su na listi i koji će moći da nam pomognu u te dve evropske utakmice. Ipak, zadovoljan sam onim što sam video. Jasno se vidi zbog čega smo doveli Ovusua, ta brzina i igra jedan na jedan čine ga veoma nezgodnim za protivnike, posebno u poslednjoj trećini terena. Sada treba raditi na tome da odluke u završnici budu što brže, konkretnije i direktnije, jer je to igrač koji u toj zoni može da napravi ogromnu razliku.

Zvezdin naredni protivnik u Ligi Evrope je Malme.

– Mi imamo sve već spremno, polako počinjemo da raslojavamo sve segmente, korak po korak i siguran sam da ćemo za tu utakmicu biti potpuno spremni, taktički, mentalno i fizički. Neće biti izgovora, uveren sam da ćemo na taj meč izaći sto odsto spremni.

Za kraj, Stanković je poslao poruku navijačima pred meč sa Seltom na Marakani.

– Svaka sledeća utakmica je bitna. Nema „hajde, samo još ova“, toga u Zvezdi nema. Čak i prijateljska utakmica, u kojoj ne gubiš bodove i ne ispadaš iz Evrope, ako je izgubiš, donese određeni nemir. Ali to je Zvezda, sa tim se saživiš i sa tim ideš napred. Ne volim da trčim ispred rude i da unapred pričam o nečemu. Igramo u 21 čas, biće hladno, ali navijač Zvezde zna kada treba da se pojavi i ja nikada nisam sumnjao u to. Iskreno , bilo bi mi čudno da im sada šaljem poruku da dođu da gledaju Crvenu zvezdu, jer bih time potcenio i sebe i njih, mi mnogo verujemo u naše navijače. Oni nas nikada nisu izdali, uvek su bili tu i u pravom broju onda kada je to bilo najpotrebnije. Selta je dobra ekipa i bavićemo se njima, ali kada igraš na Marakani postoji onaj slogan, “Ovde su najbolji stvarani, ovde su najveći padali”. Ja verujem u ekipu i u navijače. Ta veza između kluba, igrača i navijača mora da postoji – zaključio je Stanković.

Autor: Marija Radić