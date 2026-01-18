DELFINI POTOPILI MAĐARE: Srbija u polufinalu Evropskog prvenstva nakon neviđene drame i tuče u Areni!

Vaterpolo reprezentacija Srbije ostvarila je podvig i plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva! U prepunoj beogradskoj Areni, pred više od 12.000 frenetičnih navijača, izabranici Uroša Stevanovića savladali su Mađarsku rezultatom 15:14 (4:4, 4:3, 5:1, 2:6).

Bio je ovo meč koji je imao sve – od očajnog starta, preko epskog preokreta, do fizičkog sukoba i crvenih kartona u bazenu!

SRBIJA - MAĐARSKA 15:14 (KRAJ)

IZVEŠTAJ IZ ARENE: Od ponora do slavlja

Meč je počeo šokantno za sve prisutne u Areni. Mađari su otvorili duel silovito, kaznivši svaku dekoncentraciju naše odbrane za neverovatnih 0:4. Ipak, "Delfini" su još jednom pokazali da ih nikada ne treba otpisivati. Predvođeni kapitenom Nikolom Jakšićem i povratnikom Dušanom Mandićem, naši momci su do kraja prve četvrtine istopili prednost rivala, a onda u drugoj potpuno preuzeli kontrolu.

Ključni trenutak meča dogodio se u trećoj deonici. Srbija je zaigrala odbranu iz udžbenika, a na golu je briljirao Milan Glušac koji je svojim odbranama „skinuo“ nekoliko zicera i bacio Mađare u očaj. Tu četvrtinu Srbija je dobila sa neverovatnih 5:1, a napad je funkcionisao besprekorno – čak osam različitih strelaca upisalo se u listu strelaca, što je potpuno zbunilo odbranu gostiju.

Haos u bazenu i drama u finišu Kada se činilo da Srbija rutinski privodi meč kraju pri rezultatu 13:8, usledio je snažan odgovor Mađarske, ali i incident koji je podigao celu dvoranu na noge. Došlo je do koškanja i fizičkog obračuna u bazenu, nakon čega je sudija Margeta pokazao crveni karton Nikoli Lukiću. Mađari su iskoristili nervozu i serijom golova prišli na samo gol zaostatka (14:13).

Ipak, u najtežim trenucima, odgovornost je preuzeo Strahinja Rašović i pogodio za 15:13, što se ispostavilo kao ključni pogodak. Mađari su smanjili na 15:14 četrdeset sekundi pre kraja, ali je odbrana Srbije izdržala poslednji nalet i obezbedila veliku pobedu koja nas vodi u borbu za medalje.

TOK MEČA:

ČETVRTA ČETVRTINA (2:6):

32' - KRAJ! SRBIJA JE U POLUFINALU! Iako su Mađari smanjili na 15:14 preko Feketea i imali napad za remi nakon provere sudija, "Delfini" su sačuvali mrežu!

31' - GOOOL! Strahinja Rašović - 15:13! Majstorija u najtežem trenutku sa igračem više.

29' - HAOS! Crveni karton za Nikolu Lukića! Sukob vaterpolista u bazenu nakon gola Nađa za 14:12. Sudije su dugo većale i isključile našeg igrača.

TREĆA ČETVRTINA (5:1):

24' - MAESTRALNO! Dušan Mandić postiže svoj treći gol za ogromnih 13:8. Srbija je u ovom delu igre potpuno "razmontirala" Mađarsku.

18' - Kapiten ne da prednost! Nikola Jakšić pogađa za 10:8 odmah nakon što su Mađari zapretili.

DRUGA ČETVRTINA (4:3):

16' - POLUVREME: Srbija vodi 8:7! Neverovatni Milan Glušac je sakupio 9 odbrana i apsolutni je heroj prvog dela igre.

10' - PREOKRET! Vasilije Martinović donosi prvo vođstvo Srbiji (5:4).

PRVA ČETVRTINA (4:4):

Počelo je katastrofom (0:4), ali su golovi Mandića, Jakšića i Ranđelovića vratili egal pre prve pauze.

Autor: Dalibor Stankov