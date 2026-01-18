UŽIVO SRBIJA GAZI KA POLUFINALU: Delfini prvi put na +2! Mandić rešeta, Glušac 'začarao' mrežu, Arena u transu!

Vaterpolo reprezentacija Srbije igra meč 2. kola druge faze Evropskog prvenstva protiv selekcije Mađarske u prepunoj beogradskoj Areni. U najvećem vaterpolo klasiku na svetu, ulog je ogroman - plasman u polufinale kontinentalnog šampionata.

Srbija u ovaj meč ulazi sa imperativom pobede koja bi praktično osigurala borbu za medalje, dok bi trijumf Mađarsku takođe odveo među četiri najbolje ekipe. Atmosfera u Areni je na usijanju pred 12.000 navijača.

SRBIJA - MAĐARSKA 8:7 (4:4, 4:3)

TOK MEČA:

TREĆA ČETVRTINA:

18' - GOOOL! Miloš Ćuk za 9:7! Srbija prvi put na meču ima dva gola prednosti! Ćuk je čak sedmi vaterpolista Srbije koji se večeras upisao u strelce. Naš napad funkcioniše besprekorno!

21:12 - Počela je treća četvrtina!

DRUGA ČETVRTINA (4:3):

16' - GOOOL! Dušan Mandić za 8:7 na poluvremenu! Njegov drugi pogodak na meču za minimalnu prednost pred veliki odmor.

Hobotnica na golu: Milan Glušac je apsolutni heroj, sakupio je neverovatnih devet odbrana u prvom poluvremenu!

Strelci: Mandić i N. Jakšić po 2, Ranđelović, P. Jakšić, Lazić i Martinović po 1 gol.

15' - Izjednačenje - 7:7. Adam Nađ pogađa sa igračem više. Ponovo je u centru pažnje sudija Margeta koji je doneo još jednu iznenađujuću odluku na štetu Srbije.

14' - GOOOL! Petar Jakšić za 7:6! Arena je "proključala" kada je mlađi brat našeg kapitena doneo novu prednost.

13' - GOL! Lazić za 6:6! Ekspresan odgovor nakon što je Janšik iz kontre nakratko vratio prednost Mađarima (5:6).

10' - PRVO VOĐSTVO SRBIJE - 5:4! Vasilije Martinović pogađa za potpuni preokret! Ipak, Mađari brzo koriste igrača više preko Adama Nađa i poravnavaju na 5:5.

9' - Nesavladivi Milan Glušac! Naš golman blista na golu, upisao je već svoju petu odbranu i uliva ogromno samopouzdanje ekipi.

PRVA ČETVRTINA (4:4): Srbija je uspela da se vrati nakon šokantnih 0:4. Golovima N. Jakšića, Mandića i Ranđelovića, prva deonica je završena nerešenim rezultatom.

8' - Žuti karton za selektora Srbije! Uroš Stevanović je javno opomenut zbog prigovora. Sudije od početka meča unose nervozu svojim odlukama, što je vidno izbacilo iz takta naš stručni štab.

6' - GOL! Sava Ranđelović postiže svoj prvi pogodak - 3:4! Srbija se polako vraća u život nakon očajnog početka. - Sporna odluka sudije: Slovenac Boris Margeta ponovo u centru pažnje. On je odranije poznat našoj javnosti po isključenju Mandića protiv Španije, a i večeras donosi odluke koje izazivaju gnev publike.

5' - GOL! Dušan Mandić je siguran sa peterca - 2:4! Povratnik u tim nakon suspenzije pokazuje koliko je važan za "Delfine".

4' - GOL! Kapiten Nikola Jakšić koristi igrača više - 1:3! Srbija konačno prekida seriju Mađara. - Neumoljivi Mađari: Odmah uzvraćaju sa igračem više, strelac je Vendel Vigvari. Mađari imaju nestvarnih 4/4 na početku meča - 1:4.

2' - Šok u Areni, Mađari vode 0:3! Katastrofalan početak Srbije. Prvo je pogodio Vice Vigvari za 0:2, a zatim Anđal nakon kontre koristi to što se Srbija nije odbranila sa igračem više.

1' - Mađarska vodi - 0:1. Već u prvoj akciji na meču Adam Nađ trese mrežu Srbije.

20:34 - Utakmica je počela!

UOČI MEČA:

Srbija bez Drašovića: Veliki hendikep za naš tim, Radomir Drašović nije u sastavu za ovaj duel.

Istorija uz Delfine: Srbija nikada nije izgubila na Evropskim prvenstvima u Beogradu (2006, 2016 i 2026. godine).

Sudijska imena: Pravdu dele Boris Margeta (Slovenija) i Matan Švarc (Izrael).

Zanimljivost: Čak osmorica srpskih igrača iz trenutnog sastava je u karijeri nastupalo za mađarske klubove.

Autor: Dalibor Stankov