DEDOVIĆ POSLE POBEDE NAD MAĐARIMA: Hvala publici na vetru u leđa, sledi Crna Gora i susret sa Dejanom Savićem!

Srpski vaterpolista Nikola Dedović bio je jedan od ključnih igrača u večerašnjem trijumfu nad Mađarskom (15:14). Odmah nakon meča, on je sumirao utiske o dramatičnom klasiku i najavio šta „Delfine“ čeka u polufinalu.

Dedović se prvo zahvalio navijačima koji su ispunili beogradsku Arenu do poslednjeg mesta.

"Hvala divnoj publici što je došla i dala nam veliki vetar u leđa. Bila je ovo teška i zahtevna utakmica, baš ono što se i očekuje od najvećeg vaterpolo klasika na svetu", rekao je Dedović.

O lošem startu i tremi

Srbija je gubila sa 0:4 na samom početku, ali je Dedović objasnio kako je tim uspeo da se vrati iz ambisa.

"Možda je u pitanju bio manjak koncentracije ili trema na samom startu. Ipak, brzo smo se presabrali, rešili detalje u odbrani i uspeli da uradimo ono što je trebalo. Prošli smo u dalju fazu, ali još uvek nismo ništa uradili. Idemo korak po korak", istakao je srpski reprezentativac.

Sledi Crna Gora i Dejan Savić

U borbi za finale, Srbiju očekuje duel protiv dobro poznatog rivala – Crne Gore, koju sada sa klupe predvodi legendarni srpski trener Dejan Savić.

"Ekipa Crne Gore je izuzetno kvalitetna. Naš bivši selektor Savić je sada kod njih. Bitno je da se dobro pripremimo za tu utakmicu i nadam se da ćemo je početi onako kako mi želimo", poručio je Dedović.

