Evo kada Srbija igra polufinale EP u vaterpolu: Postoji velika šansa da nam rival bude Hrvatska

Vaterpolo reprezentacija Srbije savladala je Mađarsku sa 15:14 i plasirala se u polufinale Evropskog prvenstva u vaterpolu. Ovo je urađeno kolo pre kraja druge faze, gde nas čeka i duel protiv Crne Gore u utorak od 20.30.

Od tog meča zavisi i da li će Srbija završiti kao prva ili druga u grupi, kao i ko će joj biti rival u polufinalu.

Ukoliko pobedimo, bićemo prvi i igraćemo sa drugim iz grupe F, gde podjednako za prva dva mesta konkurišu Hrvatska, Italija i Grčka.

Već znamo da će Srbija kao domaćin igrati polufinale u petak od 20.30, kao i sve prethodne utakmice koje je igrala na Evropskom prvenstvu.

Ostaje nam da vidimo rasplet u grupi F, gde je ostalo da se odigraju još dva kola, pa je teško prognozirati.

Grčka i Italija trenutno tamo imaju maksimalnih devet bodova, a Hrvatska ima šest. Grčka i Italija igraju međusobni duel u kojem će odrediti ko će biti prvi u grupi, pa će najverovatnije rival Srbije biti poznat posle duela Italije i Hrvatske u poslednjem kolu.

Hrvatska je trenutno u najtežoj poziciji, ali i dalje drži sve u svojim rukama i pobedom nad Italijom će obezbediti drugo mesto i duel protiv Srbije.

