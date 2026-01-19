JOKIĆ GLEDAO BRUKU SVOG DENVERA! Nagetsi bez Srbina doživeli pravu katastrofu pred svojim navijačima! (VIDEO)

Hornetsi prekinuli pobednički niz ekipe iz Kolorada.

Košarkaši Denvera doživeli su ubedljiv poraz prethodne noći.

Oslabljene Nagetse, koji ni na ovom meču nisu mogli da računaju na povređenog Nikolu Jokića, deklasirali su u "Bol areni" Šarlot Hornetsi rezultatom 110:87.

Tako je prekinuta čudesna serija Denvera od četiri uzastopne pobede.

Nagetsi su imali i 8-0 u duelima sa Hornetsima sa Nikolom Jokićem na terenu. Prethodne noći nije bio u mogućnosti da igra i doživeli su ubedljiv poraz.



Šarlot je brzo poveo sa 29:11, na poluvremenu je bio na 60:34, predvođen Brendonom Milerom koji je tada ubacio 18 poena i pogodio četiri od svojih šest trojki. Hornetsi su vodili sa čak 33 poena razlike u drugom poluvremenu.

Nuggets are 8-0 vs the Hornets with Jokic



Jokic misses a game and we lose by 20+



It’s easy to see why Jokic is the MVP pic.twitter.com/GYxHMhNXWI — The Lakers Daddy (@NugsGetBuckets) 19. јануар 2026.

Šarlot su do pobede vodili Brendon Miler sa 23 i Rajan Kalkbrener sa 17 poena, dok je Tiđani Salun je dao 13 uz 11 skokova.

U redovima Denvera, oslabljenog povredama ključnih igrača, najefikasniji je bio Džamal Marej sa 16 poena, Džulijan Stroter je dodao 15, a Džejlen Piket 12 poena.

Pogledajte najzanimljivije momente sa ovog meča:

Autor: D.Bošković