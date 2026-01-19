Laslo Đere posle poraza od Vavrinke objasnio zašto ne može da igra za Srbiju: "Ako bih igrao Dejvis kup..."

Srpski teniser Laslo Đere nije uspeo da savlada Stana Vavrinku na startu Australijan Opena, a nakon susreta i četeiri seta priznao je da nešto ne štima i da je iskusni Švajacarac zasluženo ide dalje.

Fizički sam bio u boljoj formi pre... Definitivno nisam na svom najvišem nivou. Težak meč, smatram da je igrao prilično dobro. Mučio sam se sa nekoliko stvari. Bilo je tesno, ali nije mi dao mnogo šansi, dok je svoje prilike dobro koristio. Bio je bolji danas. Očekivalo se da će publika biti na njegovoj strani, za to me nije bilo mnogo briga. Verovatno je on upotrebio tu energiju, ali to je više pitanje za njega nego za mene.

Poštovanja za Vavrinku svakako ima.

- On je jedan od velikana ovog sporta. Nivo mu je pao u odnosu na ono što je bio pre deset godina, ali to je očekivano i normalno. I dalje je sposoban da igra na visokom nivou. Ide mu dobro, i dalje igra dobro. Da pametujem šta bi bilo kad bi bilo... Ipak je on osvajač ovog turnira, ovog grend slema. Dobro poznaje uslove, mnogo bolje od mene, ovde je osvojio prvi slem i vezuju ga lepe uspomene i pozitivne emocije za ovaj turnir. Da li je to igralo ulogu – ne znam. Odigrao je dobar meč. Igrali smo pre malo više od godinu dana u Beogradu, doduše u dvorani, i ja sam igrao drugačije, ali tada mi je davao mnogo više nego danas. Mnogo je manje grešio.

Povrede i odjeci iste su još uvek tu.

- Fizički se nisam osećao najbolje posle set i po. U četvrtom setu sam čak i bio bolje malo, kada je pala temperatura. Pregurao sam tada tu mrtvu tačku. Imam iskustva s time, nije mi prvi slem, ali dva seta sam se mučio fizički. Smeta mi još malo prošlogodišnja povreda noge, najviše na servisu. Odradio sam četiri nedelje priprema bez jačih bolova. Posle Hong Konga sam išao u Oklend, hteo sam da igram tamo, ali malo se pogoršalo stanje. Odradio sam magnetnu rezonancu, poslednja tri snimka pokazuju da je sve u redu, ali i dalje imam problem posle većih napora. Sada ću da probam da ustanovim zašto se to dešava.

Odgovorio je Laci i na pitanje da li postoji sada strah da bi povreda mogla da se pogorša ili da li dolazi do oklevanja pri nekom pokretu ili suspenzije udarca.

- Najviše mi smeta kada treba na servisu da odskočim s leve noge. To kompenzujem time što niže bacam lopticu i ne idem nisko u kolenima kao što inače idem. Tu gubim i snagu prvog servisa, ali i procenat ubačenih. Čak mi je i drugi servis sporiji, išlo je 130-140 km/č, što je za 10-15 km/č sporije nego inače. Servis mi je negde na 80 posto. Kretanje levo-desno je OK, a kada treba da krenem napred – na mrežu ili na drop šot – tu isto imam problem.

Koliko je daleko od svog najboljeg tenisa, to zna i Laslo.

- Rekao bih da sam igrački na svojih 30 posto. Sad ću potražiti stručnjaka za ovu povredu. Nema smisla da odigram meč-dva, pa za treći već da ne budem spreman. Kada bih to rešio brzo, relativno brzo bih se vratio da fizički budem na nivou. Zbog ovoga moram da doziram i treninge i opterećenje, mada na pripremama jesam trenirao tri do pet sati svaki dan... U boljoj sam formi nego u finišu prošle godine, ali nedostaju mi mečevi protiv dobrih igrača da steknem opet i turnirsku kondiciju.

Reprezentaciji Srbije neće moći da pomogne u Dejvis kupu.

- Prošle godine sam se povredio u Torontu, od jula sam odigrao sedam turnira prošle godine i to nije ličilo ni na šta, iskreno, to ni ne računam. Ako bih igrao Dejvis kup, izgubio bih dve turnirske nedelje. U Buenos Ajresu sam u kvalifikacijama, i tu nedelju bih izgubio, a branim 350 bodova u tom periodu - zaključio je Đere.

