Sve je spremno za novo izdanje zimskog fudbalskog turnira na Čukarici! Đorđe Bulić: Ovo je turnir koji je izrastao u ozbiljnu sportsku manifestaciju

Zimski fudbalski turnir „Čukarica 2026“ okupiće sedam ekipa sa Čukarice i još pet timova sa drugih beogradskih opština, a biće održan u periodu od 31. januara do 22. februara 2026. godine.

Utakmice će se igrati na terenima na Adi Ciganliji, a organizatori najavljuju da će, pored centralnog takmičarskog dela, biti i dodatnih sadržaja koji će obogatiti ovu sportsku manifestaciju.

„Zimski fudbalski turnir na Čukarici organizujemo već 34 godine i to dovoljno govori o njegovom značaju. Ovo je turnir koji je izrastao u ozbiljnu sportsku manifestaciju i namenjen je ekipama kao kvalitetna priprema za prolećni deo sezone“, rekao je član Veća zadužen za sport Đorđe Bulić.

Promoter ovogodišnjeg izdanja turnira biće Sandra Sremčević, potpredsednica Fudbalskog saveza Srbije, koja je u svom radu posebno posvećena razvoju i unapređenju ženskog fudbala u Srbiji.

„Velika nam je čast što je promoter turnira Sandra Sremčević. Reč je o osobi koja je svojim radom dala veliki doprinos razvoju ženskog fudbala. Njeno prisustvo i podrška dodatno potvrđuju značaj ovog turnira. Naš cilj je da zimski turnir na Čukarici u budućnosti bude i snažan turnir ženskog fudbala na znatno višem nivou i zato povlačimo konkretne poteze u tom pravcu“, istakao je Bulić.

Posebno mesto na ovogodišnjem turniru zauzeće i ekipa ŽFK „Latice“ sa Kosova i Metohije, koja će biti specijalni gost na svečanom otvaranju turnira. One će otvoriti turnir u subotu u 11 časova, zajedno sa ekipom ŽFK Crvena zvezda.

„Dolazak ekipe ŽFK ‘Latice’ ima snažnu simboliku. To su devojčice sa Kosova i Metohije. Cilj nam je da kroz sport spajamo ljude, gradove i sredine i da promovišemo fudbal, jedinstvo i podršku mladima. Želimo da se ove devojčice kod nas osete posebno i važno“, poručio je Bulić.

Organizatori ističu da turnir i ove godine ima snažnu institucionalnu i materijalnu podršku Fudbalskog saveza Beograda i pozivaju građane i ljubitelje fudbala da dođu na Adu Ciganliju i budu deo još jednog sportskog događaja na Čukarici.