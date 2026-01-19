AKTUELNO

Najvatrenijie pristalice Crvene zvezde iz Monaka plivale za Časni krsti

Najvatrenije pristalice Crvene zvezde, koje su doputovale u Monako kako bi bodrile svoj klub, iskoristile su ovaj put i da na dostojanstven i emotivan način obeleže Bogojavljenje.

Daleko od svoje zemlje, ali sa istom verom i tradicijom u srcu, zvezdaši su pokazali da pripadnost klubu i poštovanje običaja idu ruku pod ruku.

Uoči utakmice navijači su simbolično obeležili veliki pravoslavni praznik, šaljući poruku da Zvezda nije samo klub, već i deo identiteta koji se nosi svuda – od Beograda do Monaka.

Njihov gest izazvao je simpatije i poštovanje, potvrdivši još jednom da crveno-bela podrška ne poznaje granice.

Autor: S.M.

