ŠTETA, ŠTETA, ŠTETA: 'Orlovi' poklekli u drami, Austrija slavila nakon trilera! Evo kako Srbija i dalje može u drugu fazu!

Rukometna reprezentacija Srbije pretrpela je poraz od selekcije Austrije rezultatom 26:25 (12:13) u utakmici trećeg kola prve faze Evropskog prvenstva u Danskoj. Izabranici selektora Raula Gonzalesa uprkos vođstvu na poluvremenu i briljantnoj partiji golmana Dejana Milosavljeva nisu uspeli da prelome meč u svoju korist, pa će putnik u narednu rundu biti poznat tek nakon večerašnjeg duela Španije i Nemačke.

Srbija je u meč ušla nervozno, ali je u prvom poluvremenu pokazala snažan karakter. Ključni momenat prvog dela igre bila je situacija u 24. minutu kada je naš tim, usled administrativne greške kod izmene, ostao sa dva igrača manje na terenu. Ipak, fenomenalni Dejan Milosavljev je sa sedam odbrana u tom delu igre, uključujući i zicer u poslednjoj sekundi pred odlazak na odmor, sačuvao minimalnu prednost "Orlovima".

Drugo poluvreme donelo je veliku borbu gol za gol, ali i pad u koncentraciji srpskih rukometaša. Austrija je prvi put stekla osetniju prednost u 52. minutu (20:23), iskoristivši seriju isključenja u našem timu. Uroš Borzaš je kažnjen zbog navodnog simuliranja, a ubrzo je van terena morao i Kojadinović, što je rival iskusno iskoristio da prelomi rezultat uz veliku podršku nekoliko hiljada nemačkih navijača sa tribina.

U samoj završnici viđena je prava drama. Milosavljev je na 40 sekundi do kraja odbranio sedmerac, omogućivši Srbiji napad za izjednačenje, ali su naši igrači uspeli samo da ublaže poraz preko Kojadinovića. Najefikasniji u redovima Austrije bio je nezaustavljivi Tobijas Vagner sa šest golova iz isto toliko pokušaja, dok su u taboru Srbije odskočili Nemanja Ilić i Stefan Dodić.

Šta je potrebno Srbiji za prolaz?

Sudbina reprezentacije Srbije sada je isključivo u rukama Španije. Da bi se "Orlovi" našli u drugom krugu takmičenja, neophodno je da Španija večeras od 20.30 časova savlada Nemačku. Svaki drugi ishod (pobeda Nemačke ili remi) značio bi eliminaciju Srbije sa šampionata zbog poraza u direktnom duelu sa Austrijom.

Autor: Dalibor Stankov