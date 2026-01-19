AKTUELNO

Fudbal

SVI SU ČEKALI OVU VEST IZ FSS: Poznato gde i protiv koga Srbija igra u martu, debi Paunovića koji će svi pratiti!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: FSS ||

Fudbalska reprezentacija Srbije odigraće u martu dve prijateljske utakmice u Dohi, koje će ujedno biti i vatreno krštenje za novog selektora Veljka Paunovića.

"Orlovi" će gostovati na prestižnom "Festivalu fudbala Katar 2026", gde će odmeriti snage sa dve selekcije koje se pripremaju za predstojeći Mundijal.

Raspored mečeva u Dohi:

26. mart: Katar – Srbija

30. mart: Saudijska Arabija – Srbija

Elitno društvo i provera protiv učesnika Mundijala

Fudbalski savez Srbije (FSS) ističe da je ovaj poziv veliko priznanje za naš nacionalni tim, jer pored Srbije na festivalu učestvuju i svetski giganti poput Argentine i Španije, kao i selekcija Egipta.

Ovo će biti prvi nastup reprezentacije od kako je Veljko Paunović zvanično stupio na dužnost. Dueli sa dva učesnika predstojećeg Mundijala predstavljaju odličan test, priliku za uigravanje i sticanje iskustva protiv kvalitetnih protivnika u vrhunskim uslovima - saopštio je FSS.

Spektakl za kraj marta

Glavni događaj čitavog festivala biće čuvena "Finalissima", okršaj šampiona Evrope i Južne Amerike. Duel između Španije i Argentine zakazan je za 27. mart, samo dan nakon što Paunovićevi izabranici istrče na teren protiv domaćina Katara.

Autor: Dalibor Stankov

#FSS

#Festival fudbala Katar 2026

#Fudbalska reprezentacija Srbije

#Katar

#PRIJATELJSKA UTAKMICA

#Saudijska Arabija

#Veljko Paunović

#fudbal

#orlovi

#reprezentacija Srbije vesti

