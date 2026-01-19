AKTUELNO

Ostali sportovi

DRAMATIČNE PROMENE U ŽENSKOM TENISU: Olga Danilović u padu, dok mlada Ruskinja GAZI sve pred sobom!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Aaron Favila ||

Najbolja srpska teniserka Olga Danilović zabeležila je blagi pad na najnovijoj WTA listi.

Olga je pokvarila plasman za jednu poziciju i trenutno zauzima 69. mesto na svetu sa 981 osvojenim bodom.

Status ostalih srpskih teniserki

Što se tiče ostalih naših igračica, situacija je uglavnom stabilna uz manje promene:

- Lola Radivojević je i dalje druga srpkinja sveta, zadržala je 137. mesto.

- Teodora Kostović je pala za jedan stepenik i sada je 177. teniserka planete.

- Mia Ristić drži 267. poziciju, dok je Nina Stojanović na 300. mestu WTA liste.

Sabalenka vlada svetom, promešane karte u TOP 10

Na samom vrhu nema promena – Beloruskinja Arina Sabalenka ubedljivo drži prvo mesto sa skoro 11.000 bodova. Prati je Iga Švjontek, dok je Koko Gof treća.

Jedina promena u vrhu desila se na sedmoj poziciji, gde je mlada Ruskinja Mira Andrejeva pretekla Italijanku Jasmin Paolini. Elitno društvo deset najboljih zatvaraju Medison Kiz i Belinda Benčić.

Sledeća lista biće objavljena za dve nedelje, kada ćemo znati konačan poredak nakon završenog Australijan opena, što će doneti mnogo veće potrese u bodovanju.

Autor: Dalibor Stankov

#Arina Sabalenka

#Iga Švjontek

#Lola Radivojević

#Mira Andrejeva

#Olga Danilović

#Tenis

#rang lista

#wta lista

POVEZANE VESTI

Ostali sportovi

DANILOVIĆ I DALJE NAJBOLJA SRPKINJA! Olga napravila veliki skok

Ostali sportovi

Olga Danilović 116. teniserka sveta, Iga Švjontek i dalje prva na WTA listi

Ostali sportovi

SKOK SRPKINJE: Olga Danilović napredovala na WTA listi

Ostali sportovi

Olga Danilović pala na WTA listi pred Rolan Garos, Arina Sabalenka ostala prva, ali ipak ima jednu brigu

Ostali sportovi

ŠTA SE DEŠAVA SA OLGOM DANILOVIĆ? Srpkinja donela neobjašnjivu odluku: Posle ovoga uslediće strmoglav pad!

Ostali sportovi

Olga Danilović 110. teniserka sveta, Iga Švjontek i dalje prva na WTA listi