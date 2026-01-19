DRAMATIČNE PROMENE U ŽENSKOM TENISU: Olga Danilović u padu, dok mlada Ruskinja GAZI sve pred sobom!

Najbolja srpska teniserka Olga Danilović zabeležila je blagi pad na najnovijoj WTA listi.

Olga je pokvarila plasman za jednu poziciju i trenutno zauzima 69. mesto na svetu sa 981 osvojenim bodom.

Status ostalih srpskih teniserki

Što se tiče ostalih naših igračica, situacija je uglavnom stabilna uz manje promene:

- Lola Radivojević je i dalje druga srpkinja sveta, zadržala je 137. mesto.

- Teodora Kostović je pala za jedan stepenik i sada je 177. teniserka planete.

- Mia Ristić drži 267. poziciju, dok je Nina Stojanović na 300. mestu WTA liste.

Sabalenka vlada svetom, promešane karte u TOP 10

Na samom vrhu nema promena – Beloruskinja Arina Sabalenka ubedljivo drži prvo mesto sa skoro 11.000 bodova. Prati je Iga Švjontek, dok je Koko Gof treća.

Jedina promena u vrhu desila se na sedmoj poziciji, gde je mlada Ruskinja Mira Andrejeva pretekla Italijanku Jasmin Paolini. Elitno društvo deset najboljih zatvaraju Medison Kiz i Belinda Benčić.

Sledeća lista biće objavljena za dve nedelje, kada ćemo znati konačan poredak nakon završenog Australijan opena, što će doneti mnogo veće potrese u bodovanju.

Autor: Dalibor Stankov