DRAMA SRPSKIH RUKOMETAŠA: Čeka se kraj meča u Herningu, evo koji rezultat 'Orlove' vodi dalje!

Rukometna reprezentacija Srbije preživljava najneizvesnije trenutke na Evropskom prvenstvu.

Dok se u dvorani u Herningu igra drugo poluvreme utakmice između Španije i Nemačke, naši rukometaši čekaju konačan ishod koji će odlučiti da li nastavljaju takmičenje ili se vraćaju u Beograd.

Nakon poraza od Austrije, sudbina "Orlova" više nije u njihovim rukama, ali teoretska šansa i dalje postoji. Trenutno se na terenu vodi velika borba, a za srpski tim postoji samo jedna dobitna kombinacija:

Samo pobeda Španije: Ako Španci savladaju Nemačku (bilo kojom razlikom), pravi se krug tri ekipe sa istim brojem bodova u kojem Srbija ima najbolju gol-razliku i prolazi dalje!

Remi ili pobeda Nemačke: Bilo koji drugi ishod, osim trijumfa Španije, znači da naši rukometaši završavaju učešće na šampionatu.

Cela sportska javnost u Srbiji prati dešavanja iz Danske, gde svaki gol Španaca približava naše rukometaše senzacionalnom preokretu i plasmanu u drugu fazu takmičenja.

Autor: Dalibor Stankov